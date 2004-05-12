يورش نظاميان اسراييلي به كوي الزيتون غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين شش نظامي اسراييلي ديروزدرعمليات مشترك گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين حماس و گردانهاي القدس در كوي الزيتون به هلاكت رسيدند.

مبارزان فلسطيني اين دو گروه جهادي فلسطين ديروزتوانستند به هنگام حمله نيروهاي اسراييلي به كوي الزيتون بمبي را درمسير يك تانك نظاميان اين ر‍ژيم منفجر كنند كه درنتيجه آن شش اسراييلي كشته شدند.

اين سخنگو ازتعيين مدت زمان عمليات نيروهاي آمريكايي براي پيدا كردن اين شش تن دركوي الزيتون امتناع كرد اما گفت: نيروهاي ما به عمليات جستجوي خانه به خانه فلسطينيان تازمان يافتن اجساد اين شش نظامي ادامه مي دهند .

بنابراظهارات سخنگوي نظاميان اسراييلي، ازديشب تاكنون نيروهاي اين رژيم دراين كوي مستقرشده اند اما هيچ زدوخورد ودرگيري با مبارزان فلسطيني نداشتند.

راديو اسراييل نيز اعلام كرد: سازمان امنيت داخلي(شين بيت) اسراييل و سازمان جاسوسي نظامي سرگرم جمع آوري اطلاعات هستند تا رد پايي ازاين شش نظامي كشته شده را در كوي الزيتون بيابند.

تل آويوازتشكيلات خودگردان فلسطين خواست تا درموضوع بازگرداندن اجساد شش نظامي اسراييلي به تل آويودخالت كند.

شوراي امنيت فلسطين و كميته مذاكرات پس از برگزاري نشستي باحضور ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان و احمد قريع نخست وزير فلسطين با صدور بيانيه اي از گروههاي جهادي فلسطين خواستند مساله اجساد شش نظامي اسراييلي را حل كنند.

اين درخواست درحالي مطرح ميشود كه منابع خبري از بمباران مجدد كوي الزيتون توسط هليكوپترهاي آپاچي ر‍ژيم صهيونيستي خبر مي دهند .

خبر نگار الجزيره از فلسطين اشغالي گزارش داد: هليكوپترهاي آپاچي اسراييلي و تانكهاي اين ‍رژيم مجددا كوي الزيتون را به زير آتش سنگين سلاحهاي خود قراردادند وهمزمان تانكها درحالي كه منازل فلسطينيان را به گلوله توپ بستند وارد منطقه عسقوله درمجاورت كوي الزيتون شدند.