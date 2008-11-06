  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۵۶

حسینی رکورد دوضرب جوانان آسیا و جهان را ارتقا بخشید

حسینی رکورد دوضرب جوانان آسیا و جهان را ارتقا بخشید

وزنه بردار دسته فوق سنگین تیم مناطق نفت خیز جنوب کشورمان ضمن کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در رده سنی بزرگسالان، رکورد دو ضرب جوانان آسیا و جهان را یک کیلوگرم ارتقا بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات دسته فوق سنگین جام باشگاه‌های آسیا (رده سنی بزرگسالان) ساعاتی پیش در شهر "گویانگ" کره جنوبی پیگیری شد که طی آن سعید علی حسینی از تیم مناطق نفت خیز جنوب کشورمان با مهار وزنه‌های 200 و 242 کیلوگرم در حرکات یکضرب و دوضرب و مجموع 442 کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافت و بر سکوی نخست ایستاد.

وی در این دوره از پیکارها ضمن کسب سه مدال طلای دسته فوق سنگین، رکورد دو ضرب جوانان آسیا و جهان را که متعلق به خودش بود یک کیلوگرم ارتقا بخشید. وی سه روز پیش و در رقابت‌های رده سنی جوانان نیز توانسته بود با مهار وزنه 241 کیلوگرمی رکورد جوانان آسیا و جهان را به ترتیب 13 و یک کیلوگرم جابجا کند.

کد مطلب 778406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها