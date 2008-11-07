سهم سمنان از اعتبارات بنگاه های زودبازده بسیار کم است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون برنامه ریزی استاندار سمنان در آیین تودیع و معارفه مدیرکل کار و امور اجتماعی استان سمنان اظهار داشت: طی سه سال گذشته دو هزار و 730 میلیارد ریال از محل تسهیلات بنگاه های زودبازده به استان اختصاص یافته است.

وی افزود: اجرای طرح بنگاه های زودبازده در کشور تاثیر فراوانی در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال داشته است همچنین این مسئول خواستار تعامل بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات به بنگاه ها شد .

به گفته ظهیری، بیش از 21 شهرک و ناحیه صنعتی فعال، سه ناحیه صنعتی در دست احداث در سمنان وجود دارد که باید اعتبارات بیشتری به این استان اختصاص یابد.