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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

معاون استاندار سمنان:

سهم سمنان از اعتبارات بنگاه های زودبازده بسیار کم است

سمنان - خبرگزاری مهر: بهزاد ظهیری گفت: استان سمنان با هزار و 600 واحد تولیدی فعال و شش هزار و 400 طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی سهم کمی از اعتبارات بنگاه های زودبازده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون برنامه ریزی استاندار سمنان در آیین تودیع و معارفه مدیرکل کار و امور اجتماعی استان سمنان اظهار داشت: طی سه سال گذشته دو هزار و 730 میلیارد ریال از محل تسهیلات بنگاه های زودبازده به استان اختصاص یافته است.

وی افزود: اجرای طرح بنگاه های زودبازده در کشور تاثیر فراوانی در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال داشته است همچنین این مسئول خواستار تعامل بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات به بنگاه ها شد.

به گفته ظهیری، بیش از 21 شهرک و ناحیه صنعتی فعال، سه ناحیه صنعتی در دست احداث در سمنان وجود دارد که باید اعتبارات بیشتری به این استان اختصاص یابد.

این مسئول از انعقاد 30 تفاهم نامه صنعتی و معدنی بین استان سمنان و سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران خبر داد و اعلام کرد: راه برون رفت از معضل بیکاری ادامه اجرای طرح بنگاه های زودبازده است.

کد مطلب 778409

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