کارخانه سیمان زاوه 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تربت حیدریه، مجتبی صادقیان در مراسم معارفه فرماندار شهرستان زاوه که با حضور استاندار خراسان رضوی و نمایندگان مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در پارک معلم دولت آباد برگزار شد، اظهار داشت: ارتقا بخش زاوه به شهرستان و فراهم آوردن بستر توسعه برای این شهرستان نمودی دیگر از عدالت گستری دولت نهم است.

وی افزود: تلاشهای صورت گرفته برای توسعه عدالت و فراهم آوردن رفاه عمومی در تربت حیدریه طی چند سال گذشته بی سابقه بوده است.

این مسئول با اشاره به پیشرفت 97 درصدی کارخانه سیمان زاوه خاطرنشان کرد: احداث 80 کیلومتر لوله گاز رسانی 24 اینچ با هزینه 220 میلیارد ریال و احداث جاده ورودی دولت آباد با اعتبار مورد نیاز 40 میلیارد ریال که در دست اجرا است از جمله فعالیتهایی است که طی فعالیت دولت نهم در تربت حیدریه انجام شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی اجرای پروژه های آبرسانی به 13روستا و بهسازی راه های روستایی که بعضی پس از گذشت 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ پیشرفتی نداشته اند را گوشه ای دیگر از دستاوردهای دولت نهم در تربت حیدریه عنوان کرد.

صادقیان افزود: توزیع سهام عدالت، اعطای وامهای ازدواج و تسهیلات به بنگاه های زودبازده اقتصادی نیز از جمله فعالیتهای است که در راستای توسعه عدالت در تربت حیدریه انجام شده است.

وی از اهدا 450 خشت طلا توسط مردم تربت حیدریه برای ترمیم گنبد امام موسی کاظم (ع) خبر داد و افزود: مردم شهرستان زاوه به مناسبت ارتقا این شهرستان 50 خشت دیگر را نیز تقدیم می کنند تا افتخاری دیگر بر کارنامه زرین مردم تربت حیدریه و شهرستان زاوه باشد.

همچنین فرماندار زاوه در مراسم معارفه خود بیان داشت: توسعه و پیشرفت تنها با همکاری همه جانبه میان مسئولان و حمایت مردم محقق می شود.

محمد اسماعیل یعقوب زاده افزود: شهرستان زاوه از نظر صنعتی و معدنی و کشاروزی استعدادهای بالقوه بسیاری دارد که با همکاری مسئولین و مردم شکوفا می شود.

وی با اشاره به جمعیت 67 هزار نفری شهرستان زاوه ادامه داد: زاوه ضمن برخورداری از ظرفیتهای طبیعی از نیروی انسانی قوی و خوبی برخوردار است که در صورت ارائه آموزشهای لازم به آنان نقش موثری در توسعه شهرستان ایفا خواهند کرد.

یعقوب زاده زعفران، گندم و چغندر قند را از محصولات مهم شهرستان زاوه معرفی کرد و یادآور شد: این شهرستان به عنوان قطب کشاورزی در منطقه محسوب می شود.

فرماندار زاوه افزود: همچنین فعالیت سه کارخانه تولید گچ، آهک و آجر سازی در کنار کارگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی زمینه مناسبی را برای اشتغال فراهم کرده است.

وی ضمن تشکر از تلاش استاندار خراسان رضوی و نمایندگان مردم تربت حیدریه در مجلس برای ارتقا شهرستان زاوه از مردم خواست وی را در انجام وظایفش به عنوان نماینده دولت در شهرستان یاری دهند.