اتحادیه رادیوهای قرآنی باید حقانیت اسلام را منعکس کند

دکتر لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس هشتم و رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس هفتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کارکردهای اتحادیه تازه تأسیس رادیوهای قرانی گفت: همگرایی، همفکری و تعامل میان رادیوهای قرآنی کشورهای مختلف مهمترین کارکرد این اتحادیه است و در میان کشورهایی که پرچمدار تشکیل این اتحادیه شدند مسئولیت ریاست این اتحادیه برعهده کشور ما گذاشته شد.

وی تأسیس این اتحادیه را قدم مثبتی در جامعه دینی عنوان کرد و افزود: این اتحادیه با هدف همگرایی، انسجام، استفاده از تجربیات سایر اعضا، تعامل میان رادیوهای قرآنی و ارسال پیام اسلام به گوش جهانیان در کشورهای عضو اتحادیه و مسلمانان و غیر مسلمانان فعالیت خواهد کرد.

افتخاری با تأکید بر ضرورت برنامه ریزیهای دقیق برای این اتحادیه گفت: اگر برنامه ها با جدیت دنبال شوند و در طی آن آموزه های دینی ما و آنچه در دین مبین اسلام آمده مورد تأکید قرار بگیرد این اتحادیه می تواند شبهاتی که درباره اسلام و مسلمانان در سراسر دنیا شکل گرفته را رفع کرده و در نتیجه آن چالشهای موجود از بین خواهد رفت.

رئیس فراکسیون قرآن و عترت مجلس هفتم در رابطه با بهره گیری از این بستر ایجاد شده تصریح کرد: این اتحادیه برای کسانی که به دین مبین اسلام مشرفت نشده، اطلاعات اندکی درباره اسلام داشته و تحت تأثیر تبلیغات مسموم مخالفان اسلام هستند می تواند عامل روشنگری و هدایت باشد تا آنها در جریان اهداف آموزه ها و فرهنگ اسلام قرار گیرند و با بینش صحیح راه اسلام را انتخاب کنند.

وی معرفی پیامبر(ص)، اهل بیت(ع) و کمک گرفتن از نحوه تبلیغی که در آیات قرآن مورد اشاره قرار گرفته را از جمله راهکارهایی دانست که باید به آن توجه شود و اظهار داشت: این اتحادیه می تواند با درنظر گیری این موارد پیام حق را به گوش جهانیان برساند و در این راستا باید از انواع روشهای تبلیغی موجود بهره برداری شود تا آمار موفقیتهای مسلمانان جهان منعکس کنند.

افتخاری گفت: استفاده از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران بیان دیدگاه غیر مسلمانان درباره اسلام، بزرگان اسلام و تلاش برای همگرایی مسلمانان و عدم فراهم کردن زمینه برای رساندن دشمنان به هدف تفرقه افکنی میان مسلمانان از دیگر عواملی این است که این اتحادیه باید آن را مورد توجه قرار دهد.

اتحادیه رادیوهای قرآنی در جریان برگزاری اجلاس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی به ریاست عزت الله ضرغامی تشکیل و هیئت رئیسه موقت از هفت کشور شامل ترکیه، عراق، لبنان، فلسطین، آفریقای جنوبی، نیوزیلند و سوئد انتخاب شدند.