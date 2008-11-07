"روز اردو" در نوبت پخش است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم محصول شبکه تهران است و به زودی روی آنتن می‌رود. فیلمنامه نخستین فیلم تلویزیونی قناعت را سارا خسروآبادی نوشته و اردلان شجاع‌کاوه، کیانوش گرامی، آشا محرابی، احمدرضا اسعدی و سعید آقاخانی در آن بازی کرده‌اند.

" روز اردو" داستان دو نوجوان همسایه است که به علت اختلاف فرهنگی و خانوادگی با هم دچار مشکل می‌شوند، ولی مجبورند در یک اردو کنار هم باشند و این سرآغاز ماجراهایی است که روز اردو را رقم می‌زند.

عوامل فیلم عبارتند از برنامه‌ریز: رضا درگزی، منشی صحنه: سعیده دلیریان، طراح صحنه و لباس: محمدرضا میرزامحمدی، تصویربردار: احمد احمدی، صدابردار: ناصر انتظاری و چهره‌پرداز: آرمین اسماعیلی.

قناعت فیلم‌های سینمایی "من ونگین دات کام" و "ماجراهای اینترنتی" را ساخته است.