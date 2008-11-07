به گزارش خبرگزاری مهر، یک مجموعه و چند مستند با موضوع انقلاب در دهه فجر از این شبکه پخش میشود. "شب میگذرد" مجموعهای است که در 20 قسمت 50 دقیقهای به تهیهکنندگی مهدی همایونفر و کارگردانی عباس نعمتی تهیه میشود و به بخشی از مبارزه انقلابیون مسلمان در سالهای 48 تا 58 میپردازد.
مستند 90 دقیقهای "نسیم حیات" تصاویر پخشنشده تظاهرات مردم تهران در سال 57 را به تصویر میکشد و "سه دهه صلابت" روایت مستند تاریخ و دستاوردهای انقلاب از سال 57 تاکنون است که در 30 قسمت 30 دقیقهای از گروه سیاسی پخش میشود. "کتاب انقلاب" معرفی 60 کتاب تاریخ انقلاب و "تحفهها" روایتی طنزگونه از فساد خاندان پهلوی در قالب ویدئوگراف است.
گروه معارف شبکه تهران نیز برنامههای ویژه دهه فجر تدارک دیده است. "مساجد انقلاب" در 30 قسمت 15 دقیقهای از 22 دی تا 22 بهمن به معرفی مساجد مهم و فعال در سطح تهران که در شکلگیری انقلاب مؤثر بودهاند میپردازد و "تا نیایش" نیز از نهم دی تا 22 بهمن به موضوع انقلاب اسلامی با ارائه خاطرات و در موارد خاص احکام میپردازد.
گروه کودک و نوجوان نیز در برنامه "نردبان" از 9 دی تا 22 بهمن با دعوت از مدیران سازمان ملی جوانان، اولیای امر جوانان در آموزش و پرورش، بسیج دانشآموزی و کارشناسان از میان چهرههای مقبول با بهرهگیری از تصاویر مناسب و طراحی ویژه دکور با زبان نوجوانان و جوانان به موضوع انقلاب اسلامی و روزگار انقلاب میپردازد.
مستند "شهید اندرزگو" تولید گروه روایت فتح به بررسی مبارزات شهید اندرزگو از سال 42 تا شهادت میپردازد و گروه تأمین برنامه شبکه تهران با پخش برنامههای "جانبازان انقلاب"، "روزشمار انقلاب"، "بهاران" و "تصاویر انقلاب" از 9 دی به استقبال دهه فجر میرود.
"خشت و آینه"، "چکاوک" و "فرزندان نخبه ایثارگران" برنامههای ویژه گروه اجتماعی به مناسبت دهه فجر است. "صبح تهران" هم از اول دی تا 30 بهمن به صورت ویژه روزانه به مدت 20 دقیقه با دعوت از روسای سازمانها و هنرمندان متناسب با ایام به عملکرد 30 ساله آنان میپردازد.
"تهران 20" به مدت 60 دقیقه از 9 دی تا 19 اسفند به معرفی عملکرد 30 ساله تعدادی از وزارتخانهها و نهادها اختصاص دارد. "اقتصاد 5" هم در مدت 20 دقیقه دو برنامه در هفته از 19 دی تا 19 اسفند 30 سال اقتصاد پس از انقلاب را بررسی میکند. "در شهر" از 22 دی تا 22 بهمن به نقش و حضور پرشکوه مردم در آمادهسازی مراسم دهه فجر میپردازد.
گروه تفریحات و سرگرمی نیز مانند گروههای دیگر برنامههای متنوع روی آنتن میفرستد. مسابقه "باغ کتاب" از 22 دی تا 22 بهمن هر روز 30 دقیقه سئوالاتی با موضوع انقلاب اسلامی مطرح میکند. پرسشهای مسابقه "مار و پله" از 22 دی تا 22 بهمن به موضوع انقلاب اسلامی اختصاص دارد.
"ورزش از نگاه 5" از 22 دی تا 19 اسفند به بررسی سه دهه ورزش پس از انقلاب اختصاص دارد و جنگ "توقف ممنوع" نیز به مدت 75 دقیقه جمعهها با دعوت از جانبازان و خانواده معظم شهدای انقلاب اسلامی در سال 57 به موضوع انقلاب اسلامی میپردازد.
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