به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد داستان درباره نویسنده‌ای به نام لمیوئل گالیور با بازی جک بلک است که در سفر به برمودا ناگهان خود را در جزیره لی‌لی‌پوت با ساکنان کوتولو آن می‌‌یابد.

"سفرهای گالیور" جدید را راب لترمن کارگردانی می‌کند که سازنده فیلم انیمیشن "قصه کوسه" است. فیلمبرداری از مارس 2009 آغاز می شود، اما لوکیشن‌ها هنوز انتخاب نشده است. فیلمنامه را نیکلاس استولر و جو استیلمن نوشته‌اند.

بلک 39 ساله اخیرا بازی در فیلم "سال یک" به کارگردانی هارولد رامیس را به پایان رسانده است. او امسال دو فیلم "لطفا فیلم را برگردانید" و "تندر استوایی" را روی پرده داشت و در فیلم انیمیشن "کنگ فو پاندا" نیز به عنوان صداپیشه حضور داشت.

"مریخ حمله می‌کند!"، "شغال"، "دشمن حکومت"، "های فای"، "هال کم‌مایه"، "مدرسه راک" و "کینگ کنگ" از دیگر فیلم‌های اوست. رمان سوییفت که سال 1726 منتشر شد تاکنون دستمایه چند فیلم سینمایی و تلویزیونی بوده که از نمونه‌های آن می‌توان به فیلم انیمیشن "سفرهای گالیور" تولید سال 1939 و فیلمی تلویزیونی محصول سال 1996 با بازی تد دانسن اشاره کرد.