پاسخ به ابهامات در رتبه دانشگاه تهران بر اساس رتبه بندی تایم

عزیزالله معماریانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس Times Higher Education Supplement و رتبه دانشگاه تهران در این رتبه بندی گفت: در این رتبه بندی رتبه های 400 تا 500 به طور مشخص عنوان نمی شوند و به صورت لیست الفبایی تنظیم می شوند.

وی افزود: دانشگاه تهران نیز در این رتبه بندی در میان رتبه های 400 تا 500 قرار گرفته است و مشخص نیست دقیقا چه رتبه ای را بین این 100 دانشگاه کسب کرده است.

رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: از این رو عنوان رتبه 485 برای دانشگاه تهران در این رتبه بندی اشتباه است زیرا رتبه بندی تایم برای دانشگاههایی که رتبه آنها زیر 400 است رتبه دقیقی را مشخص نکرده و دانشگاه تهران تنها بر اساس حروف الفبا دارای رتبه 485 است.

وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف نیز در رده 500 تا 600 این رتبه بندی قرار گرفته است و رتبه دقیق این دانشگاه نیز توسط تایم به درستی مشخص نشده است.

معماریانی تأکید کرد: دانشگاهها نباید نسبت به رتبه بندیهای جهانی حساس باشند اینکه در این رتبه بندی ها رتبه خوبی را کسب کنند جای خوشحالی دارد اما اهمیت دادن به این موضع ممکن است به اهداف اصلی دانشگاههای ما صدمه وارد کند.

وی با اشاره به رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام به مهر گفت: در این رتبه بندی تلاش شده هدف گذاریهای ملی برای دانشگاههای جهان اسلام تقویت شود.

مسئول دبیرخانه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام اظهار داشت: اعلام چنین رتبه هایی از دانشگاههای داخل در رتبه بندیهای جهانی با هدف توجه دانشگاهها به حرکت و ارتقای کیفی انجام می شود و بنا نداریم این رتبه ها بندیها را به عنوان ملاک و سند قرار دهیم.