اعلام رقم کسری بودجه دانشگاه علم و صنعت / کسریها نگران کننده است

سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسریهای بودجه دانشگاه علم و صنعت در سال جاری افزود: در سال جاری اگر بخواهیم پروژه های جاری را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم با حدود 10 میلیارد تومان کسری مواجه هستیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: در بخش جاری نیز امیدورایم دولت مشکلات را حل کند و در بخش زیر ساخت و بودجه پژوهشی نیز کمبود داریم که امیدواریم مسئولین دستورات ریاست جمهوری را در این بخش جدی بگیرند.

جبل عاملی اظهار داشت: در کل عمده کسری ما در بخش عمرانی است و اگر تخصیصها به موقع انجام شود در بخش جاری کمتر از 2 میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.