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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۲

جبل عاملی به مهر خبر داد:

اعلام رقم کسری بودجه دانشگاه علم و صنعت / کسریها نگران کننده است

اعلام رقم کسری بودجه دانشگاه علم و صنعت / کسریها نگران کننده است

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بودجه های عمرانی وضع خوبی ندارند و اکثر دانشگاهها از جمله دانشگاه علم و صنعت در این بخش با کسری بودجه مواجه هستند.

سعید جبل عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کسریهای بودجه دانشگاه علم و صنعت در سال جاری افزود: در سال جاری اگر بخواهیم پروژه های جاری را پیش ببریم و به نتیجه برسانیم با حدود 10 میلیارد تومان کسری مواجه هستیم.

رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: در بخش جاری نیز امیدورایم دولت مشکلات را حل کند و در بخش زیر ساخت و بودجه پژوهشی نیز کمبود داریم که امیدواریم مسئولین دستورات ریاست جمهوری را در این بخش جدی بگیرند.

جبل عاملی اظهار داشت: در کل عمده کسری ما در بخش عمرانی است و اگر تخصیصها به موقع انجام شود در بخش جاری کمتر از 2 میلیارد تومان کسری خواهیم داشت.

کد مطلب 778448

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