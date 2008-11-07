حفره ازون به بزرگترین حد ممکن خود رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا اعلام کرد که حفره لایه ازون در 12 سپتامبر 2008 تا 27.2 میلیون کیلومتر مربع گسترش یافته است. این در حالی است که در سال گذشته این مساحت 25.1 میلیون کیلومتر مربع تخمین زده شده بود.

به گفته محققان ناسا بزرگترین میزان گستردگی این حفره در سال 2006 بوده که در آن سال گستردگی حفره به 27.4 میلیون کیلومتر مربع رسیده بود.

گاز ازون که از ترکیب سه اتم اکسیژن به وجود می آید، قابل تنفس نیست اما به دلیل جذب شعاع های ماورا بنفش نور خورشید که برای سلامتی انسانها بسیار مضر شناخته شده است، نقش اساسی را در حفاظت از سیاره زمین به عهده دارد.

به گفته ناسا، این حفره در طی ماه های سپتامبر و اکتبر به بیشترین میزان گستردگی خود رسیده و سپس به صورت حفره هایی پراکنده و کوچک قسمت های جنوبی زمین مانند نیوزیلند، استرالیا و آمریکای جنوبی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

بر اساس گزارش سی بی سی، سازمان ناسا فرایند گسترش این حفره را از دهه 1970 مورد پی گیری قرار داده و افزایش مساحت این حفره در دهه 1980 باعث برانگیختن فعالیتهایی مبنی بر ممانعت استفاده از کلورو فلورو کربن ها شد.

با این حال استفاده گسترده از دیگر مواد مخرب ازون، مانند هایدرو کلورو فلورو کربن ها که به میزان زیادی در تجهیزات سرد کننده، تهویه هوا و سیستم های اتباع حریق مورد استفاده قرار می گیرند، می تواند به گسترش حفره ایجاد شده در این لایه حیاتی از اتمسفر کمک کرده و حیات گونه های بسیاری از جانداران، گیاهان و حتی انسانها را با خطر بزرگی روبرو کند.