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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

رئیس سازمان تربیت بدنی:

نهضت ساخت و ساز فضاهای ورزشی را ادامه می دهیم

نهضت ساخت و ساز فضاهای ورزشی را ادامه می دهیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تربیت بدنی کشور با اشاره به کافی نبودن فضای ورزشی در کشور گفت: طی روند ساخت و سازی که این سازمان در پیش گرفته است تا کنون دو هزار و 750 فضای وررشی آماده افتتاح است و این کار ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد علی آبادی در جریان بازدید از ورزشگاه 20هزار نفری بندرعباس ضمن ابراز نارضایتی از روند کند اجرای این پروژه اظهار داشت: در نشستی که با استاندار و همچنین پیمانکار این پروژه داشته ایم سعی شده که این پروژه به رغم محدودیتهای مالی تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

وی افزود: عملیات احداث ورزشگاه 20هزار نفری بندرعباس از سال 78 آغاز شده که بنا به دلایلی تا اوایل سال 82 به کندی پیش رفت و از سال 84 با واگذاری آن به شرکت توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی در حال احداث است.

کد مطلب 778457

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