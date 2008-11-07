به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سوئیس اینفو، طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد طی گفتگویی که با پایگاه خبری سوئیس اینفو داشت تأکید کرد: گفتگوی سازنده درباره ارزشهای مشترک و اهداف نهایی ضروری تر از رقابت برسر تعداد پیروان یک مذهب و رقابت بر سر انحصاری کردن حقانیت یک دین است.

دکتر رمضان در رابطه با دستاوردهای این گفتگوها اظهار داشت: فکر می کنم مهم این است که با یکدیگر و همچنین با جوامع متبوع خود صحبت کنیم تا این نکته مشخص شود که همه ما نسبت به یکدیگر مسئولیتهایی برعهده داریم.

وی افزود: ما همچنین درباره مسائلی صحبت می کنیم که در رابطه با ارزشها و همکاریهای مشترک برای چالشهایی چون بحران زیست محیطی و یا اقتصادی حائز اهمیت هستند. همچنین بحث درباره اروپا و غرب و این تصور که ما در اصول با یکدیگر مشترک نیستیم نیز مهم است. بنابراین این گفتگوها دربرگیرنده بحثهای ضروری و رسیدن به درک دوجانبه هستند.

رمضان گفت: آنچه تلاش کردم در مقالاتی که تاکنون در گاردین و لوموند منتشر کرده بگویم این است که در آموزشهای خود به پیش شرط تواضع نیازمندیم و باید تصدیق کنیم که تمام حقیقت به ما محدود نشده است. این بدان معناست که به یکدیگر گوش فراداده و بدانیم پیامهای ما همواره بزرگ هستند اما اعمال ما از آن پیامها فاصله دارند.

وی در پاسخ به پرسشی که در رابطه با تحول رابطه با واتیکان از زمان اظهارات مناقشه برانگیز پاپ صورت گرفته گفت: این تحولات مثبت بوده است، درک منفی از مسلمانان به امری مثبت منتهی شد، آگاهی نسبت به این امر که گفتگو ضروری است و ما باید گردهم جمع شویم.

این متفکر مسلمان با اشاره به فقدان اعتماد میان مسلمان و غرب در شرایط امروز یادآور شد: اوضاع تغییر می کند اما ما هنوز هم با وحشت، بی اعتمادی و درک منفی رو به رو هستیم. مرکز تحقیقاتی پیو در ایالت متحده اخیرا تحقیقی منتشر و طی آن اظهار داشته بود که 45 درصد از اروپایی ها دیدگاه منفی درباره اسلام دارند و این امر درباره مسلمانان نیز صدق می کند آنها غرب را به عنوان عامل تجاوز و سلطه می شناسند. بنابراین فکر می کنم همه ما باید پرورش ذهنیت قربانی بودن را در خود متوقف کنیم و ذهنیت مسئولیت پذیری و همکاری زن و مرد برای تغییر وضعیت را تقویت کنیم.