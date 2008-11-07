به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه را براد اینگلزبی بر مبنای فیلم "بد بمیر" به نویسندگی و کارگردانی ریو سیونگ – وان نوشته که سال 2000 ساخته شد.

فیلم اصلی شامل چهار فیلم کوتاه است که در آن ظهور و سقوط یک گانگستر تصویر شده است. روایت آمریکایی این فیلم به زبان انگلیسی ساخته می‌شود و داستان آن در نیویورک روی می‌دهد.

اینگلزبی که دانش‌آموخته موسسه فیلم آمریکا است، اخیرا فیلمنامه Low Dweller را به قیمت 1/1 میلیون دلار فروخت که قرار است لئوناردو دی کاپریو بازی کند و ریدلی اسکات آن را بسازد.

او در عین حال روی فیلمنامه پروژه‌ای به نام "مدفون" کار می‌کند که تاد فیلد آن را کارگردانی می‌کند. این فیلم درامی درباره یک بیمار روانی است که میلیونری را می‌دزدد و برای باج‌گیری او را دفن می‌کند.

"مایه آرامش" که بیست و دومین فیلم جیمز باند است از هفته پیش در سینماهای جهان اکران شد. فورستر 39 ساله که در آلمان به دنیا آمده بیشتر برای ساخت درام‌های متکی بر شخصیت نظیر "در جستجوی نورلند" شهرت دارد که در آن جانی دپ در نقش جی. ام. باری خالق پیتر پن ظاهر شد.

"ضیافت اهریمن" فیلم دیگر فورستر اسکار بهترین بازیگر زن را برای هالی بری ستاره آن به همراه داشت. "بادبادک‌باز" او با بازی همایون ارشادی پارسال به نمایش درآمد.