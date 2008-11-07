  1. استانها
  2. قم
۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

آیت الله مکارم شیرازی:

مجلس هشتم با شجاعت بیشتری با مسائل برخورد کند

قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع عظام تقلید قم خواستار شجاعت بیشتر نمایندگان مجلس هشتم در برخورد با مسائل شد و گفت: شجاعت در پیگیری امور به معنی درگیری در مجلس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با نمایندگان روحانی مجلس گفت: ‌ما انتظار بیشتری از مجلس هشتم در زمینه شجاعت در برخورد با مسائل مختلف داریم.

وی تصریح کرد: شجاعت به معنی درگیری در مجلس نیست و منظور از شجاعت این است که حق به صورت اساسی و جدی و با شجاعت بیشتری پیگیری شود.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه در کشور سه مشکل اساسی وجود دارد گفت:‌ اولین مشکلی که مردم از آن رنج می‌برند مشکلات اقتصادی جامعه است و این تورم افسار گسیخته مردم را به ستوه آورده است.

وی افزود: ‌البته ما می‌دانیم که مشکلات اقتصادی در دنیا وجود دارد اما نباید از تلاش در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور غافل ماند.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: ‌دولت و مجلس باید دست در دست هم بدهند تا مشکلات اقتصادی در کشور رفع شود.

استاد حوزه علمیه قم مشکلات اخلاقی را از دیگر مشکلات کشور برشمرد و اظهارداشت: مشکلات اخلاقی در جامعه از جمله مشکلاتی است که موجب بسیاری از فسادها در کشور می‌شود که باید از آنها جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: اینترنت، ماهواره و... از عواملی است که در این زمینه ثاتیر بسیاری دارد و باید با بهره‌گیری از فرهنگ اهل بیت در بروز این فساد ها جلوگیری کرد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آمار طلاق همچنین پرونده‌های موجود در دادگستری گفت: اینها نشان دهنده بیماری در کشور است که باید این بیماری ترمیم شود.

آیت الله مکارم شیرازی به مشکل قومیت‌های مختلف و مذاهب گوناگون در کشور اشار کرد و گفت: هم‌اکنون شاهد هستیم که یک سری از سلسله تبلیغات علیه دین آغاز شده و منشا این تبلیغات از سوی کشورهای خارجی است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ‌اگر جلوی این مشکلات گرفته نشود تمامی اینها تبدیل به مشکلات سیاسی می‌شود که برای کشور خطرناک است.

