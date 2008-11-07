چهار نمایش برگزیده رضوی برای اجرای عمومی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری مشاور هنری رئیس جمهوری در این مراسم گفت: این حرکت زیبا که با نام جشنواره تئاتر رضوی شروع شده روز به روز شاهد ثمرات بیشتر آن خواهیم بود. صحنه نمایش می‌تواند حقیقت زندگی و ماهیت واقعی بشر را نشان دهد. پیامبران و ائمه معصومین پیام‌های خود را به صورت نمایش بیان می‌کردند.

وی افزود: با نمایش عمیق‌ترین مفاهیم در ذهن‌ها ماندگار می‌شود. امروز در دنیایی جدید وارد شده‌ایم و ایران تحولاتی عظیم در جهان ایجاد کرده است. دنیا تشنه رمز و راز ملت ایران است. امیدواریم هنرمندان عرصه نمایش بار بزرگ این عرصه را به دوش گیرند و تئاتر رضوی و معارف اهل بیت گام اول این حرکت است.

محمدحسین ایمانی خوشخو معاون هنری وزیر ارشاد نیز گفت: امروزه صحبت از جشنواره تئاتر رضوی جشنواره‌ای کوچک که در بخش خاص تئاتر کشور شکل گرفته نیست. جشنواره بعد از شش دوره به سرعت راه ترقی را طی کرده و مشکل اصلی داوران در دروه ششم انتخاب و معرفی آثار برگزیده به دلیل کیفیت بالای نمایش‌ها بوده است.

وی ادامه داد: جشنواره تئاتر رضوی به مثابه یک نماد تئاتر معنوی در جایگاه اصلی خود قرار گرفته است، تئاتری که در آن به ترویج فرهنگ رضوی و بیان معنویات می‌پردازد. از سال 76 تا امروز بیش از 50 درصد آثار ارائه شده توسط هنرمندان، آثار معنوی بوده و بیش از 60 درصد مخاطبان از این آثار دیدن کرده اند.

در بخش دیگر مراسم با حضور استاندار و مدیر کل ارشاد خراسان شمالی، مشاور هنری رئیس جمهوری و معاون هنری وزیر ارشاد گواهی شرکت در جشنواره به گروههای حاضر اهدا شد. در ادامه از محمدحسین جهانبخش استاندار خراسان شمالی، احمد نوریان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، علی‌اصغر جعفری رئیس حوزه ریاست صدا و سیما تقدیر به عمل آمد.

در بخشی از اختتامیه ششمین جشنواره تئاتر رضوی مرکز هنرهای نمایشی رادیو با اهدای لوح تقدیر و دو سکه بهار آزادی از نمایشنامه‌های "سه روز ابدی" محمد ابراهیمیان و "راز" داریوش ربیعی تقدیر کرد. همچنین دو نمایشنامه "ضامن" فرهاد نقدعلی و "ما چهار نفر بودیم" مرتضی شاه‌کرمی را برای ضبط و پخش در شبکه‌های رادیویی خرید.

سپس علی نصیریان عضو هیئت داوران با اشاره به کیفیت بالای آثار حاضر در این دوره نسبت به دوره قبلی جشنواره به قرائت بیانیه هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر رضوی پرداخت. در بخش پایانی نیز برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره به این شرح معرفی شدند:

طراحی صحنه: سوم: "ماه در قاب" سیدعلی موسویان از تهران و "مهتاب بر زمین" پندار ناصرشریف از تهران، دوم: "به آسمان نگاه کن" رضا حسن‌زاده از مشهد، اول: "راز" ساناز طایفه از تهران و "سه روز ابدی" وحید لاری از تهران

موسیقی: "به آسمان نگاه کن: مهدی حسنی از مشهد و "بساط عاشقی" رحیم رضایی از بجنورد

تقدیر ویژه: کارگردان "سه روز ابدی" رهام مخدومی، بازیگر "نقل طلایی" یوسف صادقی، بازیگر "بساط عاشقی" مهتاب نوایی، بازیگر "راز"، بازیگر "رستگاری در شب دور" حسن سرچاهی، بازیگر "نقل طلایی" محسن میرزاعلی

بازیگر زن: سوم: "مهتاب بر زمین" مانلی حسینی و "بساط عاشقی" بهاره احمدی‌پور، دوم: "سه روز ابدی" مریم بخشی و "راز" الناز حبیبی، اول: "سوی بازگشت" مریم آل احمدی

بازیگر مرد: تقدیر ویژه: "ضامن" مصطفی طاری و میرطاهر مظلومی، سوم: "به آسمان نگاه کن" حسین طاهری و "سه روز ابدی" کرامت رودساز، دوم: "سوی بازگشت" سیداکبر دانیالی و "به آسمان نگاه کن" سروش طاهری، اول: "ما چهار نفر بودیم" احمد مسافری و "ماه در قاب" امیر کربلایی‌زاده

نمایشنامه‌نویسی: سوم: "ما چهار نفر بودیم" مرتضی شاه‌کرم و "ماه در قاب" علی موسویان، دوم: "راز" داریوش ربیعی و "ضامن" فرهاد نقدعلی، اول: "سه روز ابدی" محمد ابراهیمیان

کارگردانی: تقدیر ویژه: عزت‌الله مهرآوران، سوم: "به آسمان نگاه کن" محمدمهدی خاتمی، دوم: "ضامن" محمودرضا رحیمی، اول: "راز" زری طالبی

نمایش‌های برگزیده: "ما چهار نفر بودیم" از خرمشهر، "به آسمان نگاه کن" از مشهد، "ماه در قاب" از تهران و "راز" از تهران

در پایان مراسم اختتامیه با حکم مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، محمد خزاعی به دبیری هفتمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی منصوب شد.