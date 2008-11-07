غلامزاده یا رجلی حریف ساعی در دیدار خداحافظی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه قبلی فدراسیون تکواندو قرار بود مهدی بی باک به عنوان عضو باسابقه و اولین دارنده مدال طلای جهانی تکواندو که بعد از ساعی سرگروه تیم ملی خواهد بود در دیدار خداحافظی هادی ساعی با وی مبارزه کند که به دلیل سفر با تیم دانشگاه آزاد به صربستان تکواندوکار دیگری جایگزین وی می شود.

یوسف کرمی ، مرتضی رستمی، علیرضا نصرآزدانی ، محمد باقری معتمد ، روح الله طالبی نیز در این سفر تیم دانشگاه آزاد را همراهی خواهند کرد.

با این وجود کوروش رجلی و امید غلامزاده از دیگر اعضای تیم ملی هستند که به دلیل کسب عناوین متعدد جهانی و آسیایی از شانس زیادی برای مبارزه با ساعی در این دیدار نمادین برخوردارند.

هرچند فیض الله نفجم یا بهزاد خداداد نیز می توانستند این مبارزه را برگزار کنند ولی به دلیل آنکه این دو با ساعی اختلاف وزن زیادی دارند از لیست گزینه ها خارج شدند.

با این وجود امید غلامزاده که از سابقه بیشتری در تیم برخوردار است و در آخرین دوره مسابقات جهانی (2007 پکن) موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی و مدال نقره شده از شانس بیشتری برخوردار است.

دیدار خداحافظی هادی ساعی ساعت 30/16 فردا شنبه در جریان مراسم افتتاحیه اولین دوره بازیهای غرب آسیا درسالن خانه تکواندو برگزار خواهد شد.