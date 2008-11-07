بازتاب خداحافظی هادی ساعی در سایت رسمی فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو روز گذشته با انتشار عکسی از خبرگزاری مهر خبر خداحافظی اسطوره تکواندو ایران را روی خروجی سایت رسمی خود منشتر کرد.

WTF با نگاهی به کارنامه 13 سال حضور ساعی در سطح اول تکواندو جهان او را به دلیل کسب دو مدال طلای المپیک در سالهای 2004 آتن و 2008 پکن و یک مدال برنز از المپیک 2000 سدنی از وی به عنوان بهترین ورزشکاری المپیکی ایران یاد کرده است.

این برای اولین بار است که سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو خبرخداحافظی یک تکواندوکار را منتشر می کند. هادی ساعی به دلیل خصوصیات بارز اخلافی همواره مورد توجه ویژه مسئولان فدراسیون جهانی قرار داشته است.