ناظر فدراسیون جهانی در تهران / اجلاس غرب آسیا تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، "دای سون لی" رئیس اتحادیه تکواندو آسیا به همراه "کی سوک لی" نایب رئیس ارشد این اتحادیه روز گذشته وارد تهران شدند.

این دو به همراه چند تن از اساتید تکواندو دانشگاه های کره قرار است امروز در سمنیار فنی و علمی تکواندو که در سالن آمفی تئاتر آکادمی ملی المپیک برگزار می شود شرکت کنند. "کی سوک لی" ناظر فنی فدراسیون جهانی در این دوره از مسابقات است. همچنین اجلاس اتحادیه تکواندو غرب آسیا صبح شنبه با حضور "دای سون لی" رئیس اتحادیه تکواندو آسیا در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

فدراسیون تکواندو کشورمان به دنبال تاسیس فدراسیون تکواندو غرب آسیا است که تاکنون اتحادیه آسیا با این امر به دلیل مخالف فدراسیون جهانی که تنها 5 اتحادیه از 5 قاره را رسمی می داند مخالفت کرده است.

در جلسه قبلی "دای سون لی" با مسئولان فدراسیون تکواندو کشورمان که سال گذشته در جریان رقابتهای جام فجر در بندرعباس برگزار شد، "لی" قول داده بود که در این رابطه با فدراسیون جهانی مذاکره کند.

مسئولان فدراسیون تکواندو کشورمان در تلاشند تا در صورتی که شرایط فراهم شود "دای سون لی" دیداری نیز با مهندس علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک داشته باشد. برگزاری یک نشست خبری نیز از دیگر برنامه "لی " در تهران است.