موسیقی سنتی ایرانی پایور در رشت طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، هنرمندانی چون استاد "هوشنگ ظریف"، استاد "محمد اسماعیلی"، استاد "سعید ثابت"، استاد "علیرضا فریدونپور" این گروه را همراهی می کنند.

سرپرست گروه موسیقی پایور اظهارداشت: گروه پایور با همان ترکیب همیشگی که سالها قبل توسط استاد پایور تشکیل شده است، فعالیتهای خود را ادامه می‌ دهد.

سعید ثابت افزود: این کنسرت در دو بخش قطعاتی از ساخته‌ های استاد "فرامرزپایور"، استاد "هوشنگ ظریف" و چند قطعه از ساخته‌ های خود به صورت با کلام و بی‌ کلام اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه "علیرضا فریدونپور" به عنوان خواننده، "هوشنگ ظریف" نوازنده تار، "محمداسماعیلی" نوازنده تمبک و "سعید ثابت" نوازنده سنتور گروه را همراهی می‌ کند.

ثابت همچنین در خصوص شیوه کار گروه پایور یادآور شد: اساس کار این گروه بر پایه اجرای آثار استاد پایور است.

این برنامه شب جمعه هفدهم آبان ماه ساعت 30/19 نیز در مکان ذکر شده اجرا می شود.

استاد "فرامرز پایور" در ۲۱ بهمن سال 1311 در تهران به دنیا آمد، پدرش علی پایور هنرمند نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و پدربزرگش مصورالدوله نقاش چیره ‌دست دوره قاجار بود که با نواختن ویولن، سنتور و سه ‌تارآشنایی داشت.

وی در سن ۱۷ سالگی آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن صبا آغاز کرد همچنین از محضراستادانی چون عبدالله دوامی و نورعلی برومند بهره برد.

هنگامى که "فرامرز پایور" برای فراگیری سنتور به کلاس درس استاد ابوالحسن صبا در خیابان ظهیرالاسلام رفت سه سال از درگذشت آخرین بازمانده سنتورنوازان افسانه‌ ای از نسل قدیم استاد حبیب سماعی می‌ گذشت.

استاد ابوالحسن صبا که خود در دوره نوجوانی سنتور نوازی را نزد علی اکبرخان شاهی و با تکنیکی متفاوت با روش خاندان سماعی فراگرفته بود پس از مدتی معاشرت با حبیب سماعی روش سنتور نوازی او را برتر از استاد پیشین خود یافت.

بنابراین با تلاش فراوان پاره ‌ای از بداهه ‌نوازیهای وی را نت‌ نویسی کرد، سپس استاد صبا تلاش کرد تا با آموزش روش صحیح سنتور نوازی به تعدادی از شاگردانش ازمنسوخ شدن روش سنتور نوازی نزدیک به موازین هنری و زیباشناسی موسیقی دستگاهی ایران جلوگیری کند.

فرامرز پایور یکی از برجسته ‌ترین شاگردان استاد صبا شد و تا سال ۱۳۳۶ که استاد صبا درگذشت از آموزشهای وی بهره برد.

وی از سال ۱۳۳۳ فعالیت خود را در وزارت فرهنگ و هنر وقت واز سال ۱۳۳۷ تدریس سنتور را درهنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد.

پایور اولین سنتور نوازی بود که روى سنتور نواسازى مى‌ کرد و تنها در پى بداهه ‌نوازی نبود، به بیان دیگر اولین آهنگ‌ سازى بود که ساز تخصصى او سنتور بود.

وی سپس هارمونی و کمپوزیسیون را در کلاس استاد بزرگ آن زمان امانوئل ملیک اصلانیان آموخت، در سال ۱۳۴۱ براى ادامه تحصیلات کلاسیک خود که سالها پیش به عشق موسیقى آن را کنارگذاشته بود از طرف وزارت فرهنگ و هنر به انگلستان فرستاده شد.

از دانشگاه کمبریج در زبان و ادبیات انگلیسى دانشنامه گرفت و درتمام این سالها تلاش فراوانی در جهت معرفی موسیقی ایرانی و سنتور به محافل دانشگاهى انگلستان انجام داد که برنامه‌ هاى دلپذیرى از آن سالها در آرشیو رادیو بی‌ بی‌ سی وجود دارد.

در این سالها برای شناساندن موسیقی اصیل ایرانی از طرف دانشگاه لندن و دانشگاه کمبریج از وی خواسته شد تا کنفرانسهایی در این زمینه همراه با ساز خود ترتیب دهد، همه این کنفرانسها با موفقیت انجام شد و از سوی این دانشگاه ها به دریافت جوایزی نائل شد.

بیش ازهزار و 500 اجراى گروهی و فردى روى صحنه‌ هاى داخل و خارج از کشور، آهنگ ‌سازى و تنظیم قطعات فراوان موسیقی، تدریس صدها شاگرد ازچهار نسل متوالی، نت ‌نویسى قطعات فراوانی از پیشینیان، حضور در هنرستان و هنرکده موسیقى ملی از جمله فعالیتهای فرامرز پایور در زمینه موسیقی است.

اداره هنرهاى زیبا و واحد موسیقى رادیو تلویزیون ملى ایران، نگارش کتب آموزشى سنتور، نظارت بر کارگروه هاى دیگر و تصحیح آنها، کار با خوانندگان بسیارى چون عبدالوهاب شهیدى، محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، حمیدرضا نوربخش وعلى رستمیان از دیگر فعالیتهای این استاد است.