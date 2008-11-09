ظرفیت انتقال آب به مخزن اسلام آباد کرج افزایش یافت

مدیر امور آبفای کرج مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از مهترین دغدغه های تامین آب، تغذیه مخزن نه هزار متر مکعبی تپه اسلام آباد بود که افزایش ظرفیت انتقال آب به این مخزن با هدف کمک به رفع این دغدغه صورت گرفت.

داود صادقی ادامه داد: محدودیت پمپاژ آب در خط انتقال 500 میلی متری قدیمی با ظرفیت حداکثر 350 لیتر در ثانیه از محل تصفیه خانه شماره یک کرج و چهار حلقه چاه متصل به مخزن ذخیره اسلام آباد باعث می شد در طول روز، ارتفاع آب در این مخزن از نصف، بیشتر نشود که در نتیجه این امر، ادامه پمپاژ آب از مخزن یادشده به مخزن بعدی (مرادآب) امکان پذیر نبود.

وی در این خصوص بیان داشت: برای رفع این مشکل، طی 45 شب، 300 متر لوله گذاری با لوله هایی به قطر 600 میلی متر از ابتدای میدان کرج تا ابتدای خیابان شهربانی اجرا شد و به بهره برداری رسید.

این مسئول افزود: با اجرای این خط که 100 میلیون تومان هزینه در برداشته، امکان پمپاژ آب با تمام ظرفیت از چهار حلقه چاه (در محدوده میدان کرج) به مخزن اسلام آباد میسر شده است.

مدیر امور آبفای کرج مرکزی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از خط یادشده، ارتفاع آب در مخزن اسلام آباد بالا آمده و پمپاژ دوباره آب به مخزن مرادآب مسیر شده است.