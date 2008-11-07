مشکل تنفسی بازیکنان موجب شکست تیم بسکتبال شهرکرد شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، تیم هیئت بسکتبال شهرکرد در یک بازی نفسگیر در مقابل ذوب آهن اصفهان، قدرتمندانه بازی را واگذار کرد.

در هفته سوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال، یک مسابقه در سالن تختی شهرکرد برگزار شد که طی آن تیم ذوب آهن با نتیجه 106-105 از سد تیم جوان شهرکرد به سختی پیروز شد.

در زمان چهارم این بازی تیم شهرکرد با یک بازی هجومی اختلاف 20 امتیازی را به حداقل رساند و طی ثانیه های آخر با بی تجربگی نتیجه را واگذار کرد.

سرجان یانویچ گارد راس شهرکرد با شناخت بالایی از بسکتبال تیم را هدایت کرد و در زمان چهارم حمید نوذری سانترتیم شهرکرد با پرتابهای سه امتیازی اختلاف بازی راجبران کرد.

دکتر محمود شمسی پور مدیرعامل تیم هیئت بسکتبال شهرکرد، با اشاره به بازی شب گذشته اظهار داشت: ما بازیکنان همتراز با بازیکنان اصلی روی نیمکت نداریم و مربی مجبور به استفاده از شش تا هفت نفر است.

وی درخصوص داوری بازی بیان داشت: داوری بازی با نظارت خمجانی بسیار خوب بود به رغم این که اسکوربورد خراب بود، مشکل خاصی به وجود نیامد.

وی عنوان کرد: ما فقط از مشکلات مالی نگرانیم و از اینکه بازیهای خوب و تماشاگر پسندی ارائه میدهیم خوشحالیم و با این نوع بازی کسی شهرکرد را زنگ تفریح نمی داند.

شمسی پور از مسئولین استان و کشور درخواست کرد: تقاضا داریم این تیم را که نام استان را در ورزش کشور بلند آوازه نگه داشته است، حمایت کنند.

وی با بیان اینکه جوانان چهار محال وبختیاری استعداد بالایی در بسکتبال دارند، یادآور شد: اگر مشکلات مالی ادامه پیدا کند، دیگر نمی توانیم ادامه دهیم و بسکتبال چهارمحال و بختیاری در حال نابودی قرار می گیرد.