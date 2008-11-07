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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۲

حسینی بوشهری:

هیچ کس نمی تواند منکر نقش مراجع در استحکام دین شود

هیچ کس نمی تواند منکر نقش مراجع در استحکام دین شود

قم - خبرگزاری مهر:عضو شورای عالی حوزه علمیه قم نقش مراجع و علما را در استحکام دین امری انکارناپذیر عنوان کرد و گفت هیچ کس نمی تواند منکر این نقش علما شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پنج‌شنبه شب در نشست تخصصی دومین جشنواره کریمه اهل بیت(ع) گفت: هیچ گروهی نمی‌تواند نقش مراجع را زیر سوال ببرد و مراجع در استحکام دین نقش بسزایی دارند.

وی تصریح کرد: پایه ها و اساس دین توسط عالمان دینی مستحکم شد که اگرعالمان دینی نبودند از دین هم خبری نبود.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه باید قدر عالمان و مراجع دین را بدانیم گفت: حوزه های علمیه بدون مراجع و علمای دین به جایی نمی‌رسد و باید قدر و ارزش آنان را ارج نهاد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به شکل گیری انقلاب اسلامی و نقش حوزه‌های علمیه اشاره کرد و اظهارداشت: حوزه علمیه در زمان خفقان سیاسی رضاخان زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران شد و با هوشیاری مراجع و علما از هویت اسلامی دفاع کرد.‌

وی در ادامه به موضوع ارتباط جوانان با فرهنگ اهل بیت(ع)‌شد و گفت: جوانان باید به وسیله ارتباط با اهل بیت(ع) تجزیه و تحلیل زندگی آنها خط مشی و جهت گیری خود را در زندگی مشخص کنند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: فراتر از اهل بیت(ع)  حرکت کردن موجب گمراهی و عقب ماندن از آنها هلاکت را به دنبال دارد.

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در ادامه به جایگاه شهر مقدس قم در کلام اهل بیت(ع) اشاره کرد و گفت: مردم قم در کلام اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ناقلان روایات اهل بیت(ع) و عبادت کنندگان نیکو هستند.

وی افزود: مردم قم در قبال کلام اهل بیت(ع) درباره شهر قم مسئولند و باید در راه امام عصر(عج) استقامت نشان دهند.

کد مطلب 778517

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