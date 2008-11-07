مسئولان باید بیش از گذشته به مسائل فرهنگی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی شب گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) در شبستان نجمه خاتون حرم مطهر با اشاره به تلاش‌های دشمنان در خصوص ضربه زدن به فرهنگ کشور گفت: باید در برابر هجمه‌های ضد فرهنگی دشمنان ایستاد و اجازه نداد تا آنها بی‌فرهنگی را در جامعه رواج دهند.



وی افزود: ‌مسئولان و متولیان فرهنگی در این زمینه نقش موثری دارند و باید بیش از گذشته به موضوع فرهنگ توجه کنند.



آیت الله سبحانی با اشاره به برپایی نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع)‌ گفت: برپایی چنین نمایشگاه‌ هایی در انتقال فرهنگ اهل بیت(ع) موثر است و از این طریق با ایجاد علاقه و انگیزه در مردم باید واقعیتها را به درستی به نسل کنونی و نسلهای آینده انتقال داد.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تاثیر فرهنگ اسلام در گسترش دین گفت: فرهنگ و حقایق اسلام موجب جذب مردم به سوی اسلام است.



وی افزود:‌ باید نمایشگاه‌هایی در طول سال برپا شود و محصولات فرهنگی در آنها ارائه شود تا مردم با معارف و فرهنگ دینی آشنا شوند.



آیت الله سبحانی با اشاره به غرفه کودکان نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع) گفت: زمانی که یک روحانی در غرفه کودکان به زبان کودکانه معارف اسلام را آموزش می‌دهد، بیان این معارف تاثیر بسزایی در تشویق کودکان به سوی فرهنگ اسلامی خواهد داشت.