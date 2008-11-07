50 درصد هنرهای نمایشی در کشور مربوط به آثار دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین ایمانی خوشخو شامگاه گذشته در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر رضوی با اشاره به اینکه 60 درصد از تماشاگران هنرهای نمایشی مربوط به نمایش دینی هستند، افزود: به برکت امام رضا(ع) جشنواره تئاتر رضوی در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و به عنوان سمبل آثار نمایشی به ترویج فرهنگ رضوی می پردازد.

معاون وزیر ارشاد اظهار داشت: امروز رکود تماشاگران بخش هنرهای نمایشی و تئاتر در کشور مربوط به تئاتر دینی و مذهبی است و هنرمندان نیز با درایت و توانمندی که دارند در جهت جذب مردم در این هنرها کارهای خود را هماهنگ با سلیقه مردمی ارائه دادندو

وی اظهار داشت: در حال حاضر هنر نمایشی تئاتر از هنر لوکس که مختص تماشاگران خاصی بوده خارج شده و به یک هنر عامه پسند تبدیل شده که باعث رونق این هنر در جامعه می شود.

وی ساخت فضای فرهنگی در کشور و گسترش این فضا را از نمودهای حمایت مسئولان از هنرهای نمایشی و تئاتر عنوان داشت.

مشاور هنری رئیس جمهور نیز در این آیین گفت: هنرهای نمایشی نقطه عطفی برای انتقال فرهنگ رضوی و دینی به جهان است، به طوری که ما باید از طریق این هنر توانمندی های خود را به جهانیان نشان بدهیم.

جواد شمقدری گفت: امروز نظام حاکمیتی غرب به خصوص آمریکا با تمام هیبت خود در حال سقوط بوده و ما باید مبانی اسلامی و عدالت خواهی را از این طریق به به دنیا منتقل کنیم.

وی گفت: با این حساب بار بزرگ این انتقال بر دوش هنرمندان و نخبگان عرصه های فرهنگی و هنری است و باید هنرمندان ما بار این مسئولیت را بدوش بگیرند.

استاندار خراسان شمالی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از دست اندرکاران ششمین جشنواره تئاتر رضوی در استان خراسان شمالی گفت: ششمین جشنواره تئاتر رضوی از لحاظ کمی و کیفی به نسبت پنجمین جشنواره تئاتر رضوی که به میزبانی بجنورد برگزار شده پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

محمدحسین جهانبخش افزود: امروزه هنر تئاتر و سایر هنرهای نمایشی بهترین عنصر برای انتقال و معرفی فرهنگ اسلامی و دینی به داخل و خارج از کشور است و باید از فرصت ایجاد شده از قبل این جشنواره برای انتقال فرهنگ دینی و رضوی بهره گیریم.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما با پیوند به ائمه اطهار (ع) به خصوص فرهنگ رضوی موجب ماندگاری دین مبین اسلام شدند و اعتقادات دینی مردم نیز نسبت به ائمه اطهار (ع) و دین اسلام پایدار شده است.