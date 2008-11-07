به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسگریان با بیان این خبر گفت: تعداد اندکی از جوانان فریب چهره خوش خط و خال غرب و استکبار جهانی شده اند و آرزو و افکار آنها را هر روز در دل و جان می‌پروراند غافل از این که خودشان چه مسؤلیت دینی، فرهنگی و تاریخی به همراه دارند.

وی ادامه داد: با استفاده از توانمندیهای دانشجویان و طلاب خارجی مشغول به تحصیل در ایران، پرده‌های دیگر این سناریوی استکبار ستیزی جهانی در دانشگاههای ایران به نمایش گذاشته می شود.

مدیرکل تشکلهای دانشجویی معاونت سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: این گروه با روایتگری و استفاده از تجربیات عینی و واقعیتهایی که مستقیم با آن درگیر بوده و هستند برای دانشجویان سخنرانی می کنند.

وی جریان ‌شناسی سیاسی، وهابیت، شیطان پرستی و مسائل فمنیستی را بیشترین محورهای درخواستی دانشگاهها برای رفع شبهه عنوان کرد و گفت: هر یک از دانشگاهها با موضوعات خاصی روبرو هستند به همین جهت سفیران خاص هر رشته به این دانشگاه اعزام می شوند.