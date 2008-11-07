ساخت پمپ بنزین در شهرکهای بالای 1500 نفر در تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی طلایی در حاشیه مراسم بهره برداری از دومین جایگاه سریع النصب در شهرک امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران گفت: اراده جمعی بر این است که مشکل کمبود جایگاه در کشور مرتفع شود.

وی با بیان اینکه جایگاههای سریع النصب کاملا ایمن و برای ساکنان شهرکها اختصاصی است، اظها رداشت: شاید این ذهنیت در حال حاضر وجود داشته باشد که این نوع از جایگاهها برای ساکنان شهرکها مشکلاتی را ایجاد می کند، این در حالی است که این جایگاههای کاملا اختصاصی و با رعایت مسائل ایمنی ساخته شده است.

وی از ساخت پمپ بنزین در شهرکهای بالای 1500 نفر جمعیت در تهران خبر داد و افزود: شهرداری برای همکاری و ارائه خدمات برای ساخت جایگاه کاملا آماده است.

طلایی خاطرنشان کرد: با توجه به سیاستهای دولت هیچ گونه نگرانی از سوی بخش خصوصی مبنی بر سرمایه گذاری نباید وجود داشته باشد ضمن اینکه شهرداری نیز در این خصوص کاملا آماده همکاری است.