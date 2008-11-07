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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۲

شهنازی زاده اعلام کرد:

آمادگی وزارت نفت برای ساخت جایگاه عرضه سوخت در زمینهای 100 متری

آمادگی وزارت نفت برای ساخت جایگاه عرضه سوخت در زمینهای 100 متری

سرپرست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه وزارت نفت استانداردهای خود را در ساخت جایگاه عرضه بنزین تغییر داده است، گفت: آمادگی داریم در زمین به مساحت 100 متر مربع نیز جایگاه سوخت بسازیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید نورالدین شهنازی زاده در حاشیه بهره برداری از دومین جایگاه سریع النصب در شهرک امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این جایگاهها ظرف مدت 48 ساعت قابل نصب است، اظهار داشت : در حال حاضر در مناطق متراکم با مشکل زمین مواجه هستیم بدین  ترتیب که زمین با قواره بزرگ وجود ندارد و یا بسیار نگران تمام می شود.

وی افزود: با تغییر استانداردها در ساخت جایگاه عرضه سوخت از مردم می خواهیم که برای ساخت جایگاه با دولت همکاری و مشارکت کند و با ساخت جایگاههای کوچک بار ترافیکی که بر دوش جایگاههای تهران است را بر دارد.

شهنازی زاده هزینه ساخت جایگاه سریع النصب شهرک امام حسین را 60 میلیون تومان برآورد کرد و افزود: بعضی ازجایگاههایی  که  در دستور ساخت قرار دارند یک تلمبه و دو نازل دارند، ضمن  این که این جایگاهها کاملا ایمن است.

کد مطلب 778524

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