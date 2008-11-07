حمایت سارکوزی از مواضع رژیم اسرائیل در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، "دالیا ایتسیک" رئیس کنیست (پارلمان) اسرائیل که برای شرکت در کنفرانسی با موضوع حمایت از اسرائیل به فرانسه سفر کرده پیش از سخنرانی خود در این کنفرانس با سارکوزی و برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه دیدار کرد.

سارکوزی در دیدار خود با این مقام صهیونیست در کاخ الیزه بار دیگر بر حمایت کشورش از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

سارکوزی با تکرار مواضع خصمانه کشورش گفت که فرانسه از نگرانی های اسرائیل در خصوص موضوع هسته ای و تهدیدات ایران حمایت می کند.

ربوده شدن گلعاد شالیت سرجوخه اسرائیلی و شهروند فرانسه از سوی حماس، از دیگر موضوعات مطرح در دیدار این دو مقام بود.

همچنین ایتسیک در سخنرانی خود در کنفرانس حمایت از اسرائیل که از سوی"دوستان اروپایی اسرائیل" (EFI) در پاریس ترتیب داده شد بود و اعضای پارلمان 27 عضو اتحادیه اروپا در آن شرکت کرده بودند از آنها خواست تا اروپا به وظیفه تاریخی خود برای کمک شایسته به امنیت اسرائیل عمل کند.

ایتسیک همچنین از اعضای شرکت کننده خواست تا دادخواستی را در پارلمان های خود تنظیم و در آن خواستار آزادی شالیت شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خصمانه خود ایران را به عنوان تهدیدی برای اسرائیل و جهان توصیف کرد و ادعا کرد: در صورتی که تهران به تسلیحات هسته ای دست یابد قادر خواهد بود تا پاریس، لندن و همینطور نیویورک را هدف قرار دهد.