طرح منطقه ای شدن تعیین تعرفه گاز در هیئت دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله رمضانی دریک نشست مطبوعاتی با بیان اینکه در 5 ماهه پایانی سال مصرف کنندگان دهکهای یک و دو ازحداکثر یارانه با قیمت بسیار معقول برخوردارمی شوند، اضافه کرد: در شهر تهران قیمت گاز برای مصرف کنندگانی که تا 200 متر مکعب گاز در ماه مصرف کنند 45 ریال خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قیمت گاز در بودجه 69 تومان در نظر گرفته شده است، ادامه داد: دردهکهای سه تا هفت میزان یارانه کاهش خواهد یافت بدین ترتیب که در شهر تهران مصرف کنندگانی که از 201 تا 650 مترمکعب درماه گاز مصرف کنند به ازای هر متر مکعب باید 100 ریال پرداخت کنند.

به گفته رمضانی در دهکهای 8 تا 10 نیز قیمت گاز از بالای 100 ریال شروع و تا 779 ریال افزایش خواهد داشت.

وی به مشترکان گاز توصیه کرد با مصرف کمتر در فصل زمستان از حداکثر یارانه و تخصیص ویژه استفاده کنند.

سرپرست شرکت ملی گاز در بخش دیگری از سخنانش با اشار به افزایش بی سابقه مصرف گاز در 10 روز گذشته، افزود: در زمان یاد شده مصرف گاز 110 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده که با توجه به تمهیدات اندیشیده شده این میزان تقاضا تامین شده است.

رمضانی با بیان اینکه یک الگوی مصرفی که از نظر اقتصادی به نفع کشور است باید رعایت شود، اضافه کرد: طبق قوانین تعرفه های گاز به دو بخش 5 ماهه و 7 ماهه تقسیم شده است.

وی همچنین ادامه داد: در فصل زمستان با توجه به اینکه مصرف گاز افزایش پیدا می کند در بخش خانگی با بی احتیاطی مواجه می شویم که خطرات بزرگی در پی دارد؛ بنابراین توصیه می کنیم هموطنان نکات ایمنی را در مصرف گاز رعایت کنند.

سرپرست شرکت ملی گاز ایران در خصوص افزایش تولید گاز برای فصل زمستان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه وزارت نفت تا سقف 25 میلیون متر مکعب در روز به تولید شرکت نفت مناطق مرکزی اضافه می شود که این میزان به تدریج و تا پایان آذر ماه وارد مدار تولید خواهد شد.

رمضانی همچنین با بیان اینکه فاز 9 میدان گازی پارس جنوبی از یکشنبه گذشته وارد مدار تولید شده است، توضیح داد: از این فاز نیز 10 میلیون متر مکعب گاز برداشت کرده ایم .

وی در خصوص تعرفه های گاز نیز تصریح کرد: این تعرفه ها در حال حاضر استانی است اما با توجه به اینکه بعضی از استانها از تنوع آب و هوایی برخوردار هستند طرح شهرستانی شدن تعرفه ها در دستور کار قرار دارد.

به گفته سرپرست شرکت ملی گاز ایران در این خصوص طرحی آماده و به هیئت دولت ارائه شده اما هر گونه تغییر در تعرفه ها از استان به شهرستان باید درکمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و همچنین به تصویب هیئت وزیران برسد.

رمضانی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش گاز بها در دهکهای پایین در دستور کار قرار ندارد و سعی خواهیم کرد تا دهک 7 را بدون تغییر داشته باشیم.

وی با تاکید براینکه هر تغییری در قیمت گازبها منوط به تصویب هیئت وزیران است، اضافه کرد: ارزیابی ما این است که نرخ پلکانی قیمتها اندک تغییری در رفتار مصرف کنندگان ایجاد کرده است.

سرپرست شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: طبق توافقی که با وزارت نیرو صورت گرفته در فصل زمستان روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز در اختیار نیروگاهها قرار می گیرد، ضمن اینکه وزارت نفت دراین خصوص به تعهد خود پایبند است.

رمضانی تصریح کرد: در حال حاضر برای ساختمانهای دولتی نرخ 69 تومان را برای گاز بها در نظر گرفته ایم که بالاترین قیمت گاز است، ضمن اینکه دولت باید خود الگوها را رعایت کند که یکی از راهکارهای تعریف شده پرداخت نرخ تمام شده گاز است.

وی پروژه ذخیره سازی گاز را اولین تجربه کشور در این زمینه ذکر کرد و افزود: به دلیل نبود تکنولوژی تغییر مدیریت و نداشتن اطلاعات کامل این پروژه با تاخیر مواجه شده است اما امیدواریم امسال بخش اندکی از این طرح را به شبکه گاز کشور تحویل دهیم.

به گفته سرپرست شرکت ملی گاز ایران بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است 5/2 میلیون متر مکعب از مخزن سراجه قم در فصل زمستان مورد بهره برداری قرار گیرد.