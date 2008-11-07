ترجمه ازبکی "اسرارنامه" منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد: دکتر جمال کمال که تاکنون بیش از 10 اثر ادبی از جمله مثنوی معنوی مولوی و آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری را به زبان ازبکی ترجمه کرده، امسال میهمان جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در مشهد است.

جمال کمال که در حال ترجمه "اسرارنامه" عطار به ازبکی است، درباره سفرش به ایران گفت: همانگونه که مسلمانان و به ویژه شیعیان ایرانی زیارت امام رضا را حج فقرا قلمداد می کنند، این سفر معنوی برای بنده نیز نوعی حج است و امیدوارم تا آخر عمر و پس از بازگشت از مشهد مقدس بتوانم از انفاس قد‌سیه آن حضرت بهره برگیرم و خدمات ارزنده تری در عرصه ادب و فرهنگ مشرق زمین خاصه ترجمه آثار ادب فارسی توفیقات دیگری داشته باشم.

این پژوهشگر با اشاره به تاکید رئیس جمهور سابق ایران بر نزدیکی فرهنگی دو ملت ایران و ازبکستان، اضافه کرد: همچنان که خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفت "ایران آینه توران و توران آینه ایران است" و هر دو ملت، گذشته و درخشش خود را در آینه یکدیگر می توانند ببینند. از این رو اهالی فرهنگ و دانشمندان ازبک خود را از ایران جدا نمی دانند. همچنان که ما در مذهب و فرهنگ مشترک هستیم در باورها و معتقدات نیز به هم نزدیک هستیم.

صفرزاده نیز در این دیدار گفت: آخرین اثر منظوم استاد جمال کمال که به زودی در دانشگاه نظامی یا فرهنگستان هنر ازبکستان رونمایی خواهد شد، کتاب" اسرار نامه" شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به زبان ازبکی و به همت رایزنی فرهنگی ایران در تاشکند منتشر شده است.