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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۰۰

ترجمه ازبکی "اسرارنامه" منتشر می شود

ترجمه ازبکی "اسرارنامه" منتشر می شود

رایزن فرهنگی ایران در ازبکستان از انتشار "اسرارنامه" عطار نیشابوری به زبان ازبکی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اعلام کرد: دکتر جمال کمال که تاکنون بیش از 10 اثر ادبی از جمله مثنوی معنوی مولوی و آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری را به زبان ازبکی ترجمه کرده، امسال میهمان جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) در مشهد است.

جمال کمال که در حال ترجمه "اسرارنامه" عطار به ازبکی است، درباره سفرش به ایران گفت: همانگونه که مسلمانان و به ویژه شیعیان ایرانی زیارت امام رضا را حج فقرا قلمداد می کنند، این سفر معنوی برای بنده نیز نوعی حج است و امیدوارم تا آخر عمر و پس از بازگشت از مشهد مقدس بتوانم از انفاس قد‌سیه آن حضرت بهره برگیرم و خدمات ارزنده تری در عرصه ادب و فرهنگ مشرق زمین خاصه ترجمه آثار ادب فارسی توفیقات دیگری داشته باشم.

این پژوهشگر با اشاره به تاکید رئیس جمهور سابق ایران بر نزدیکی فرهنگی دو ملت ایران و ازبکستان، اضافه کرد: همچنان که خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران گفت "ایران آینه توران و توران آینه ایران است" و هر دو ملت، گذشته و درخشش خود را در آینه یکدیگر می توانند ببینند. از این رو اهالی فرهنگ و دانشمندان ازبک خود را از ایران جدا نمی دانند. همچنان که ما در مذهب و فرهنگ مشترک هستیم در باورها و معتقدات نیز به هم نزدیک هستیم.

صفرزاده نیز در این دیدار گفت: آخرین اثر منظوم استاد جمال کمال که به زودی در دانشگاه نظامی یا فرهنگستان هنر ازبکستان رونمایی خواهد شد، کتاب" اسرار نامه" شیخ فریدالدین عطار نیشابوری به زبان ازبکی و به همت رایزنی فرهنگی ایران در تاشکند منتشر شده است.

کد مطلب 778530

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