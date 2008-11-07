تفاوت اندک سیاست خارجی اوباما با بوش / آمریکا نیازمند همکاری با دیگران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه بلومبرگ روز گذشته در مطلبی درباره سیاست های رئیس جمهور جدید آمریکا نوشت : باراک اوباما با سیاست خارجی مبتنی بر تعامل و مشارکت فشرده با متحدان و دشمنان و یک رویکرد بین المللی برای مقابله با تکثیر هسته ای و تروریسم متعهد است.

مشاوران رئیس جمهور منتخب آمریکا می گویند او به اجرای وعده های خود در زمینه تسریع درخارج کردن سربازان آمریکایی از عراق و تقویت نیروهای آمریکایی درافغانستان خواهد پرداخت و از متحدان واشنگتن خواهد خواست نقش فعال تری در مبارزه با طالبان ایفاد کنند. اوباما در 22 اکتبر دریک کنفرانس خبری گفت ما نمی توانیم شبکه های تروریستی را که در هشتاد کشور فعالند از طریق اشغال عراق شکست دهیم.

بلومبرگ نوشت : این احتمال هست که در برخی حوزه ها سیاست های بوش ادامه یابد. اوباما رویکرد میانه ای را در مورد چین تشریح کرده است که شباهت زیادی به رویکرد بوش دارد و می کوشد تماس های گسترده ای با پکن داشته باشد و در عین حال برای گرفتن امتیازات اقتصادی برآن فشار بیاورد. اوباما از روسیه بابت حمایت از جمهوری های جدایی طلب گرجستان انتقاد کرد و در عین حال از تدابیر ستیزه جویانه مانند اخراج روسیه از نشست های گروه هشت خودداری ورزیده است.

بلومبرگ درباره سیاست های خاورمیانه ای اوباما نیز نوشت: رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده است برای برقراری صلح در خاورمیانه مشارکت و تعامل بیشتری داشته باشد، اما او احتمالا مجبور خواهد بود منتظر بماند تا اسرائیلی ها و فلسطینی ها کشمکش های سیاسی داخلی خود را سروسامان بخشند.

آنچه ممکن است برای بسیاری در جهان شگفتی آور باشد این است که سیاست خارجی اوباما برخلاف آنچه پیش بینی می شود تفاوت چشمگیری با سیاست های بوش نخواهد داشت زیرا بوش نیز در دور دوم ریاست جمهوری سیاست های خود را تا حدودی تعدیل کرد. تحلیل گران به این اشاره می کنند که بوش با کره شمالی در زمینه مهار برنامه توسعه سلاح های هسته ای این کشور به توافق رسید. پیشنهاد تعیین جدول زمانی برای خروج سربازان آمریکایی از عراق را پذیرفت، با برخی عناصر شورشیان طالبان به گفتگو نشست و بررسی برای افتتاح یک دفتر دیپلماتیک در ایران را آغاز کرد.

تحلیلگران متعقدند اوباما در حوزه سیاست خارجی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد بود که برخی از آنها عبارتند از پیامدهای بحران مالی جهانی، درگیری در دوجنگ عراق و افغانستان، تهدید مستمر تروریسم، کشمکش مزمن میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها، اما اگر چالشها بی شمار است انتظارات برای تغییر نیز درسرتاسر جهان وجود دارد.

سرگئی مارکف از متحدان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت ظهور اوباما به منزله طرد آمریکای لوس و ننر این قرن است و بقیه جهان نیز همین را می خواهد. اگر نظام قدیمی جهان این بود که واشنگتن با سماجت حرف خود را به کرسی می نشاند نظام نوین جهانی مستلزم همکاری بیشتر با طیف وسیعی از کشورها خواهد بود و این دیدگاهی است که اوباما آمادگی پذیرش آن را دارد.

ادوارد واکر دیپلمات سابق آمریکایی که اینک از کارشناسان موسسه خاورمیانه در واشنگتن است گفت : تفاوت اصلی در سیاست خارجی اوباما و سیاست خارجی بوش درسبک و سیاق خواهد بود. و اوباما شخصی است که دست کم به حرف دیگران گوش خواهد کرد و به آنچه دیگران می گویند علاقه نشان خواهد داد. ما به این مشهور شده ایم که هرگز به حرف هیچکس گوش نمی کنیم.