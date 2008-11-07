سربازان آمریکایی در انتظار اجرای وعده های اوباما برای خروج از عراق

گزارشات شبکه های خبری حاکی از واکنش مثبت سربازان آمریکایی حاضر در عراق به پیروزی باراک اوباما است؛ این واکنشها که ازسوی برخی شبکه ها مسکوت ماند، نشان از امیدوار شدن این سربازان برای بازگشت به وطنشان بعد از رفتن بوش است.

سربازان آمریکایی که از جنگ در عراق و مشاهده کشته شدن روزانه همقطاران خود خسته شده اند، نمی توانستند امیدواری خود را برای پیروزی رئیس جمهوری که قول خروج از کشور بحران زده عراق را داده، مخفی کنند.

یکی از این سربازان به خبرنگار شبکه خبری فرانس 24 می گوید: کدام سربازی را شما می توانید پیدا کنید که بگوید نمی خواهد به کشورش بازگردد. من چهار فرزند دارم و می خواهم به خانه بازگردم. ما اگر اینجا بمیریم برای هیچ مرده ایم.

این سرباز در حالی که اشک خوشحالی از چشمانش جاری بود، افزود: من احساس می کنم که اوباما می خواهد هرچه سریعتر نیروهای نظامی را از عراق خارج کند.

باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا در دوران مبارزات تبلیغاتی خود قول داد که تمامی نیروهای نظامی اعزام شده به عراق را در مدت 16 ماه به کشور بازگرداند.

اوباما که از روز 20 ژانویه 2009 میلادی رسما در کاخ سفید حضور خواهد یافت، عراق را به عنوان مردابی برای سربازان کشورش می داند. اما وی در عین حال قصد دارد سربازان بیشتری را به افغانستان اعزام کند.

یکی از افسران آمریکایی نیز به این شبکه گفت: من بسیار خوشحال هستم. من به پیروزی اوباما افتخار می کنم و می دانم اگر جان مک کین رئیس جمهوری ما شده بود، ما باید سالها و سالها در کشور عراق باقی می ماندیم و می دانم که مردم این کشور نیز خواهان حضور طولانی مدت ما نیستند.

در عین حال، این سربازان به بهتر شدن چهره آمریکا در جهان باوجود حضور اوباما در راس کشورشان ابراز خوشبینی کردند.

البته برخی سربازان نیز با بیان اینکه مک کین بهترین کاندیدا بود، خاطرنشان کردند: برای ما فرقی ندارد که چه کسی فرمانده ما باشد ما همیشه فرمانبردار هستیم.

در حالی که شمار حملات و انفجارها در عراق روبه کاهش رفته است عراقی ها بر تمایل خود برای خروج نیروهای اشغالگر از کشورشان اصرار می ورزند. این مردم نیز امیدوارند که با آمدن اوباما شمار 150 هزار سرباز آمریکایی هرچه سریعتر خاک کشورشان را ترک کنند.

یک شهروند عراقی در این باره می گوید: به عنوان یک عراقی از اوباما می خواهم که به قول خود برای خروج هرچه سریعتر نیروهایش از این کشور عمل کند. ما نیازی به اشغالگران نداریم.

هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق نیز امروز تاکید کرد که اوباما باید هرچه سریعتر به قول های خود در دوران مبارزات انتخاباتی عمل کرده و از عراق خارج شود.

وی در این باره می افزاید: وضعیت عراق بسیار پیچیده و دشوار است و پیشرفت هایی که ما در سالهای اخیر با مبارزه به دست آورده ایم باید تثبیت گردد.