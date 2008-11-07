دوره گذار سخت در انتظار رئیس جمهور جدید آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: جانشین "جرج بوش " رئیس جمهور آمریکا با یکی از دشوارترین دورنماها دربخش سیاست خارجی آمریکا روبروست . این رئیس جمهور باید به بحران مالی جهان، دو جنگ ( عراق و افغانستان)، برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی و تهدید تروریسم بپردازد.

" تونی جانسون" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: این دورنما وچشم نداز دشوار بر ضرورت یک دوره گذار موثر و در عین حال با هماهنگی مطلوب تاکید می کند؛ دوره ای که تیم منتخب رئیس جمهور باید تمرکز خود را از تبلیغات برداشته و بر انتخاب اولویتها و اجرای سیاستها معطوف کند.

در ادامه این مطلب آمده است: دوره گذار در انتخابات سال جاری از ماهها پیش از روز انتخابات آغاز شده، یعنی زمانی که بوش به مشاوران خود دستور داد تا امنیت ملی و دیگر موضوعات در دوره گذار را با "باراک اوباما" نامزد دموکراتها و "جان مک کین" نامزد جمهوریخواهان هماهنگ کنند.

نویسنده افزوده است : تا روز آغاز فعالیت دولت جدید در 20 ژانویه ( اول بهمن ماه)، رئیس جمهور منتخب پستهای ارشد کابینه در حوزه سیاست خارجی، امنیت ملی و اقتصاد را اعلام و تیم کاخ سفید را برای هماهنگ کردن تلاشهای کابینه جمع می کند. کارشناسان می گویند که در کنار هم قرار دادن تیم سیاست خارجی که اعضای آن با یکدیگر به خوبی کار کنند همچون انتخاب آنها از نظر تجربه و استعداد حائز اهمیت است.

در ادامه این مطلب آمده است: دوره 11 هفته ای بین روز انتخابات تا روز آغاز فعالیت دولت جدید زمان مهمی در به عهده گرفتن مسئولیتهای اجرایی است که این حوزه اجرایی نه تنها شامل رئیس جمهور جدید و وزرا ، بلکه شامل هزاران شخصیت سیاسی است .



جانسون خاطر نشان کرده است: برخی کارشناسان انتخاب تعداد کم و در عین حال قابل مدیریت موضوعات را برای آغاز کنندگان پیشنهاد می دهند. "استیفن هس" تحلیلگر بروکینگز در این باره گفت:" این مسئله ضروری است که اهداف طولانی مدت اولویت بندی شوند و سپس اقدامهای کم قابل اجرا انجام شوند تا پیروزیهای سریعی حاصل شود.

cfr افزوده است: تیم بعدی همچنین از این دوره برای تدوین روند تصمیم سازی استفاده خواهد کرد که در آن متغیرها به سبکه مدیریت دولت جدید بستگی دارد. " کرت کمپ بل" و " جیمز استینبرگ" از کارشناسان آمریکایی به سه مدل تصمیم سازی اشاره کرده اند که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته است: "محوریت کابینه"( که ازسوی آیزنهاور و رونالد ریگان مورد استفاده قرار گرفت )، " محوریت شورای امنیت ملی" ( که ریچارد نیکسون و جیمی کارتر از آنها استفاده کردند) و " محوریت رئیس جمهور" ( که فرانکلین روزولت از آن استفاده کرد).

این دو کارشناس به این مسئله نیز اشاره می کنند که روند تصمیم سازی با توجه به افزودن نهادهای جدید پس از حملات 11 سپتامبر از جمله وزارت امنیت داخلی ، دفتر مدیر اطلاعات ملی و مرکز ملی مبارزه با تروریسم پیچیده تر شده است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: ایجاد یک تیم سیاست خارجی که اعضای آن به خوبی با یکدیگر کار کنند نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. کارشناسان می گویند که روسای جمهور مدرن کمی بوده اند که با تجربه سنگین سیاست خارجی به این مقام رسیده اند.