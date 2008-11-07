رباعیات شاعران متصوف ایرانی به ازبکی ترجمه شد

"ارگش ذاکر آچیل اف" سردبیر مجله زبان و ادبیات ازبک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتاب "راز دو دول" که مجموعه ای مشتمل بر رباعیات رودکی و باباطاهر عریان است به زودی منتشر می شود.

وی افزود: این کتاب شامل 1800 مصرع از رباعیهای رودکی و 330 مصرع از دوبیتی های باباطاهر است که آنها را از زبان فارسی به ازبکی ترجمه کرده ام و به زودی توسط بنگاه انتشاراتی "شرق" در 5000 نسخه منتشر می شود.

آچیل اف اضافه کرد: سابق بر این نیز تعدادی از اشعار شاعران کلاسیک ایرانی از جمله حافظ، سعدی، عمری خیام و ... را به ازبکی ترجمه و در کتابی به چاپ رسانده بودم که با استقبال هموطنانم روبرو شد.

وی همچنین از انتشار قریب الوقوع ترجمه ازبکی رباعیات شاعران متصوف ایرانی از جمله خواجه عبدالله انصاری، حکیم سنایی غزنوی، ابوالوفا خوارزمی، نجم الدین کبری، جلال الدین بلخی، شاه نعمت الله ولی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: چند روزی است که ترجمه این کتاب که عنوان آن "تحفه الاولیا" است به پایان رسیده و انتشارات "شرق" به زودی آن را به چاپ می رساند.

ارگش آچیل اف 43 ساله در حال حاضر در پژوهشگاه زبان و ادبیات "علیشیر نوایی" فرهنگستان علوم ازبکستان مشغول تحقیق و پژوهش است و تا کنون حدود 200 مقاله تحقیقی و عامه فهم او در موضوعات مختلف ادبیات فارسی از جمله راجع به زندگی و آثار رودکی، خیام، عطار، سعدی، حافظ، نجم الدین کبری، باباطاهرعریان و جامی در نشریه های گوناگون ازبکستان، روسیه و ایران به چاپ رسانده است.