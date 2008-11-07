گروه فتح الاسلام عامل انفجار اخیر دمشق با حمایت عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در این گزارش اعترافات 10 نفر از عاملان انفجار اخیر دمشق از جمله یک زن که به گفته خویش فرزند شاکر العبسی سرکرده فتح الاسلام به شمار می رود، آمده است.

"وفا شاکر العبسی" یکی از اعتراف کنندگان در این رابطه گفت که این گروه از سوی جریان های سلفی که بسیاری از آنها از جمله "ابورتاج" و "ابویوسف" سعودی هستند که از سوی جریان المستقبل لبنان و بانک های وابسته به آن حمایت مالی می شدند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت مالی از طریق جریان المستقبل و بانک های وابسته به آن در لبنان صورت می گرفت.

"عبدالباقی الحسین" مسئول امنیتی و سخنگوی رسمی فتح الاسلام که تابعیت سوری دارد و پس از شاکر العبسی مرد شماره 2 فتح الاسلام به شمار می رود دراین رابطه اظهار داشت: "ابوعائشه" که سعودی است مسئول انفجار خودروی بمگذاری شده در دمشق به شمار می رود که خود دراین انفجار کشته شد.

در این اعترافات همچنین اعلام شد که خودروی بمبگذاری شده در 26 سپتامبر 5 مهر) از "طه حسن عبود الدلیمی" یک راننده عراقی به سرقت رفت. سرقت این خودرو توسط "انس عثمان"، "احمد رمضان"، "عبدالحلیم رعد" و "نبیل احمد الذهب" صورت گرفت که پس از سرقت برای بمبگذاری به مزرعه ای در "خان الشیخ" منتقل شد.

در بخش دیگر این اعترافات گفته شده است: شاکر العبسی پنهان شده و رهبری فتح الاسلام را به "ابومحمد عوض" در "عین الحلوه" واگذار کرده است که وی به منظور تضعیف نظام سوریه و سرویس های امنیتی به وقوع انفجار در این کشور اصرار دارد زیرا به گفته وی سوریه شماری از عناصر فتح الاسلام را در مرزهای عراق کشته و بسیاری را بازداشت کرده است.

در ادامه اعترافات آمده است: فتح الاسلام اقدامات تروریستی دیگری از جمله هدف قرا دادن شماری از مراکز امنیتی سوریه ازجمله پارکینگ خودروهای نیروهای امنیتی، مراکز مخابراتی، ایستگاه های سوخت و بانک مرکزی را انجام خواهد داد.

تلویزیون سوریه در پایان اعلام کرد که عاملان انفجار اخیر دمشق تروریست هایی از عربستان سعودی و اعراب بودند.

در این انفجار که در خیابان "المحلق الجنوبی" در منطقه ای شلوغ در دمشق رخ داد، 17 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند.

دویست کیلوگرم مواد منفجره در این خودرو به کار گرفته شده بود.