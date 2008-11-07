اجرای طرح انسجام پایگاههای اطلاعاتی کشور / رتبه بندی پایگاههای ICT

مهندس محمد غفاری در پاسخ به خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دستگاههای اجرایی و وزارتخانه های کشور هر کدام دارای پایگاههایی اطلاع رسانی هستند ولی تعامل و تبادل اطلاعاتی با یکدیگر ندارند از این رو این طرح انجام شد.

وی با بیان اینکه این طرح سال قبل نهایی و در سال جاری اجرایی شد، افزود: در این طرح علاوه بر اینکه پایگاههایی به هم متصل می کنیم، مرکز آمار ایران به اطلاعات دستگاهها به صورت آنلاین دسترسی دارد. این اطلاعات در صورت لزوم در اختیار برنامه ریزان کشور قرار می گیرد.

غفاری به محتوای این اطلاعات اشاره کرد و اظهار داشت: اطلاعات این پایگاه به فراخور حوزه کاری هر دستگاه متفاوت است که با تعامل دفتر موضوعی مرکز آمار ایران و وزارتخانه ها این اطلاعات گرد آوری و در پایگاه مرکز آمار ایران وارد می شود.

معاون فناوری اطلاعات مرکز آمار اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: در فاز اول اجرای این طرح، اطلاعات 6 دستگاه چون وزارت آموزش و پرورش، سازمان ثبت احوال، وزارت مسکن و شهر سازی، گمرک جمهوری اسلامی برای، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی وارد پایگاه مرکز آماری ایران می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که تا اواسط سال آینده کل دستگاههای مادر که تولید کننده منابع اطلاعاتی هستند وارد به این پایگاه اضافه شود.

ایجاد پایگاه اطلاعاتی علم و فناوری

غفاری به ایجاد پایگاه اطلاعاتی علم و فناوری اشاره کرد و به مهر گفت: در کارگروه علم و فناوری که مرکز آمار ایران در آن عضو است و به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود درصددیم تا این کارگروه در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود تا در این برنامه منابع اطلاعاتی که می تواند موضوعات علم و فناوری را تغذیه کند مورد توجه قرار گیرد.

رتبه بندی ICT

معاون فناوری اطلاعات مرکز آمار اطلاعات ایران از رتبه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خبر داد و به مهر گفت: رتبه بندی ICT اگر تنها بخش CT را در نظر بگیریم به دلیل درآمدزایی آن گامهایی برداشته شده است و وضعیت بهتری دارد ولی در بخش I یعنی Infotmatuion که ما را به سمت جامعه علم مدار هدایت می کند، وضعیت مطلوبی نداریم.

غفاری ادامه داد: متاسفانه پایگاههایی که ما را در دستیابی به دانش علمی هدایت کنند و همه بتوانند از اطلاعات این پایگاهها در حوزه کاری خود استفاده کنند و علم و اطلاعات کافی را به برنامه ریزان ارائه دهد وضعیت مناسبی ندارند.

وی تاکید کرد: این امر در برنامه چهارم توسعه تحت عنوان ICT دیده شده نه منابع اطلاعاتی صرف ولی در برنامه پنجم مرکز آمار ایران درصدد است تا این امر در برنامه پنجم پر رنگتر و کاملا شفاف و روشن دیده شود.

وی تاکید کرد: از این رو مرکز آمار ایران به منظور سامان دهی پایگاههای اطلاعاتی در حوزه ICT اقدام به رتبه بندی این پایگاهها کرده است.