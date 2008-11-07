  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

مورالس :

واشنگتن به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین دامن می زند

واشنگتن به قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین دامن می زند

"اورا مورالس" رئیس جمهوری بولیوی اعتقاد دارد که ایالات متحده عامل ترویج قاچاق مواد مخدر در منطقه آمریکای لاتین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاریها، مورالس با طرح این اتهام علیه اقدامات واشنگتن در منطقه آمریکای لاتین، اعلام کرد که برای گفته های خود "سند و مدرک" دارد.

وی گفت که "اداره اجرایی مواد مخدر آمریکا"(DEA) که او فعالیت آن را به حال تعلیق در آورده در ماه سپتامبر و اوایل اکتبر با تیراندازی، 19 بولیویایی را که به عملیات مبارزه با مواد مخدر مشغول بوده اند، کشته است.

رئیس جمهوری بولیوی اضافه کرد که دو نفراز این تعداد عضو کشت کنندگان کوکائین بودند که در 4 اکتبر خلع سلاح شدند.

وی همچنین افزود: بدتر از همه اینکه اداره اجرایی مواد مخدر آمریکا، که وظیفه اش مبارزه با مواد مخدراست، با آن مبارزه نمی کند بلکه کشت آن را تشویق می کند".

همچنین در همین رابطه "خوان آمون کینتانا" یکی از وزرای دولت بولیوی در کنفرانس مطبوعاتی سری اسنادی را ارائه داد که از آنها به عنوان اطلاعات عینی برای متهم کردن آمریکا یاد می شود.

کینتانا گفت که این سازمان آمریکایی طی دهه 1990 در بولیوی به پلیس رشوه داده، حقوق بشر را نقض کرده، قتل ها را لاپوشانی نموده و پل ها و جاده ها را خراب کرده است.

DEA این اتهامات را رد کرده است.

کد مطلب 778546

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها