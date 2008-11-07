دبیرخانه دائمی عکس "با عاشوراییان" در زنجان راه اندازی می شود

یوسف اماملو در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با توجه به اهمیت عکس در ثبت و نگهداری آیین و فرهنگ عزاداری و برگزاری پنج دوره موفق این سوگواره که با استقبال عکاسان روبرو شده حوزه هنری زنجان امسال و در اقدامی به منظور تثبیت و استمرار این سوگواره در بین هنرمندان منطقه شمال غرب کشور دبیرخانه دائمی این سوگواره را در استان راه اندازی می کند.

وی ادامه داد: سوگواره "با عاشوراییان" که به پاس گرامیداشت حماسه تاریخی عاشورا و مرور این واقعه عظیم و ساماندهی و تقویت جریان تولیدات عاشورایی همچنین به منظور ثبت و به تصویر کشیدن آئینهای سوگواری خاص منطقه شمال غرب کشور برگزار می شود یکی از فعالیتهای عمده حوزه هنری زنجان در سالهای اخیر به حساب می آید.

اماملو افزود: حوزه هنری امسال نیز در تلاش است با همکاری سازمانهای بنیاد شهید و امور ایثارگران زنجان، ششمین دوره این سوگواره منطقه ای را با حضور عکاسان استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، قزوین و زنجان برگزار کند.

رئیس حوزه هنری استان زنجان اظهار داشت: زمان برگزاری و دریافت ارسال آثار به زودی از طریق ارائه فراخوان سوگواره اعلام خواهد شد.