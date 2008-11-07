تساوی برای هیچ تیمی راضی کننده نیست / پرسپولیس دیگر مهره شانس ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز کریمی که در پایان دیدار تیمش برابر پرسپولیس در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: ما با شناخت کامل به دیدار پرسپولیس آمده بودیم چرا که چند بازی اخیر این تیم را به طور کامل آنالیز کردیم و می دانستیم باید چگونه بازی کنیم.

وی افزود: با این حال در نیمه اول صبا یکی از ضعیف ترین بازیهای خود را به نمایش گذاشت که مجبور شدیم برای نیمه دوم برنامه های دیگری را در نظر بگیریم. فکر می کنم در نیمه دوم فوتبال بهترین را به نمایش گذاشتیم و موفق شدیم بازی را به تساوی بکشانیم و حتی این فرصت را هم داشتیم که به پیروزی برسیم.

کریمی با بیان اینکه دچار غرور نشده است اما باید این دیدار را می بردند گفت: به نظر من در بازیهایی که سه امتیاز دارند تساوی برای هیچ تیمی راضی کننده نیست و تنها سه امتیاز است که می تواند در جدول رده بندی تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: صبا در جدول رده بندی موقعیت خوبی ندارد چرا که تساوی های زیادی کسب کرده ایم. اگر به جای این تساوی ها پیروزی کسب می کردیم در شرایط فعلی موقعیت به مراتب بهتری داشتیم.

سرمربی تیم فوتبال صبا ادامه داد: به نظر من اگر در این دیدار یکی از دو تیم می باخت حداقلش این بود که تیم مقابل سه امتیاز کامل را می گرفت و می توانست موقعیتش را در جدول رده بندی بهتر کند.

کریمی از بازی پرسپولیس به نیکی یاد کرد و گفت: من چند بازی گذشته این تیم را به طور کامل آنالیز کردم و تصور می کنم در دیدار برابر مس کرمان و مقاومت سپاسی شیراز مستحق شکست نبود. این تیم در دیدار برابر صبا هم نمایش خوبی داشت اما نتوانست به سه امتیاز بازی دست پیدا کند.

وی افزود: این تیم سال قبل مهره شانس داشت و در چندین دیدار آخر فصل در ثانیه های پایانی گل زد و موفق به کسب سه امتیاز شد اما امسال دیگر آقای قطبی و تیمش خوش شانس نیستند و نتوانسته اند در این مدت نتایج خوبی کسب کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: البته یکی دیگر از مشکلات پرسپولیس این است که همه از این تیم شناخت پیدا کرده اند و این امر هم کار قطبی و بازیکنانش را سخت می کند.