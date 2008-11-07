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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۰۰

گزارش تصویری / همبستگی هنرمندان با برنامه جهانی غذا

گزارش تصویری / همبستگی هنرمندان با برنامه جهانی غذا

هنرمندان سینمای ایران برای مبارزه با گرسنگی در جهان گرد هم آمدند و همبستگی خود را با برنامه جهانی غذا اعلام کردند.

رضا کیانیان

علی پهلوان عضو گروه آریان 

فرهاد توحیدی نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما

حمید فرخ‌نژاد مجری مراسم

بهرام رادان، کیانیان و بهمن فرمان‌آرا

نیکی کریمی و گوهر خیراندیش

خسرو سینایی و داود رشیدی

عکس / حسین گلیا  

کد مطلب 778551

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