"منتخب التواریخ" به ازبکی ترجمه شد

"غلام کریم اف" عضو ارشد انستیتو شرق شناسی ازبکستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نگهداری نسخه های خطی فارسی بسیاری در این کشور گفت: من همزمان عضو فرهنگستان علوم ازبکستان نیز هستم که بسیاری از منابع خود را از نسخ قدیمی فارسی تهیه کرده است.

این پژوهشگر تاکید کرد: در این فرهنگستان 25 هزار نسخه خطی نگهداری می شود که 40 درصد آن به زبان فارسی است.

وی افزود: ما برای تحقیقاتی که درباره فرهنگ و ادبیات شرق و به ویژه فرهنگ ایران انجام می دهیم از این نسخه ها استفاده و آنها را فهرست نویسی می کنیم. البته ما کار مطابقت با نسخه های خطی خارجی مشابه را نیز انجام می دهیم.

عضو فرهنگستان علوم ازبکستان گفت: من کار ترجمه "سفرنامه ناصرخسرو" را از نسخه های اصلی فارسی به زبان ازبکی بر همین اساس انجام دادم که 5 سال پیش در تاشکند به چاپ رسید و مورد استقبال زیادی هم قرار گرفت.

کریم اف اضافه کرد: همچنین در چند سال اخیر نیز کار ترجمه "منتخب التواریخ" معینی را انجام داده ام که به تازگی این ترجمه خاتمه یافت و به زودی منتشر می شود.



" منتخب التواریخ معینی" نوشته معین الدین نطنزی، تاریخ عمومی از عهد "آدم" تا وفات "تیمور" و چند سالی بعد از او را به طور مختصر در بر می گیرد.

وی همچنین از انجام کاری پژوهشی با عنوان "مطلب الطالبین" که درباره زندگی و سلوک شیخان بخار و فرهنگ و سیات نزد آنهاست خبر داد و گفت: این کتاب را نیز از روی 70 نسخه خطی موجود در فرهنگستان علوم ازبکستان که بیشتر آنها مربوط به قرن 16 میلادی اند، گردآوری و تدوین کرده ام.

غلام کریم اف همچنین صاحب تحقیقات و مقالات متعددی در تاریخ و فرهنگ دو کشور ایران و ازبکستان است.