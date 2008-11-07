گلزنی معدنچی و اولادی / صدرنشین متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای امارات از شب گذشته با برگزاری چهار بازی آغاز شد که طی آن الشباب در خانه الخلیج با نتیجه تساوی یک بریک متوقف شد، عجمان نیز در بازی خانگی مقابل الظفره به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد، الوحده با نتیجه 3 بر2 الشارجه را از پیش رو برداشت و تقابل تیم های النصر و العین نیز نتیجه‌ای جز تساوی 2 بر2 به دنبال نداشت.

در این هفته مهرداد اولادی و مهرزاد معدنچی نقشی تعیین کننده در تیم‌های خود داشتند. اولادی در دقیقه 90 بازی الخلیج - الشباب گل تساوی بخش سبزپوشان الشباب را به ثمر رساند و این تیم را از یک شکست حتمی نجات داد. مهرزاد معدنچی نیز در تقابل النصر با صدرنشین لیگ امارات گل دوم آبی پوشان النصر را در دقیقه 45 به ثمر رساند.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

* الخلیج یک - الشباب یک

گلها: عباس مویوا (25- پنالتی) برای الخلیج و مهرداد اولادی (90 - پنالتی) برای الشباب

* الوحده 3 - الشارجه 2

گلها: آندری لوسیانو (17)، اسماعیل مطر (26) و محمود خمیس (45) برای الوحده و مشعل عبدالوهاب (87) و سالم سیف (89) برای الشارجه

* عجمان صفر - الظفره صفر

* النصر 2 - العین 2

گلها: مسلم احمد (24) و مهرزاد معدنچی (45) برای النصر و گئورگی والدیوا (18) و آندری سانگو (55) برای العین

هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات امشب با برگزاری دو دیدار دیگر طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* الجزیره - العشب

* الوصل - الاهلی

- جدول رده‌بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات به شرح زیر است:

1- العین 11 امتیاز

2- الوحده 10 امتیاز

3- الاهلی 9 امتیاز

4- الجزیره 7 امتیاز

5- النصر 7 امتیاز- تفاضل گل 1+

6- الشباب 7 امتیاز- تفاضل گل 1-، 6 گل زده

7- عجمان 7 امتیاز- تفاضل گل 1-، 4 گل زده

8- الوصل 6 امتیاز- تفاضل گل 1-

9- الشارجه 6 امتیاز- تفاضل گل 2-

10- الظفره 5 امتیاز

11- الشعب 3 امتیاز

12- الخلیج یک امتیاز