حضور مشاوران در دانشکده های دانشگاه تهران / ایجاد سیستم مشاوره الکترونیکی

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برخی دانشکده ها و پردیسهای بزرگ دانشگاه تهران مانند پردیس هنرهای زیبا تقاضا دارند که کارشناسان مراکز مشاوره در ساعاتی از روز در این دانشکده ها و پردیسها حضور داشته باشند.

وی از ایجاد تنوع در نحوه ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان دانشگاه تهران خبر داد و گفت: 2 سال است که امکان مشاوره تلفنی برای دانشجویان دانشگاه تهران فراهم شده و دانشجویان خوابگاهی می توانند از ساعت 16 تا 21 از طریق خطوط داخلی اقدام به ارتباط مستقیم با مشاور شوند. مشاوره تلفنی برای دانشجویانی که علاقمند به ملاقات حضوری با مشاور نیستند امکان بهره گیری از خدمات مشاوره را فراهم می کند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران گفت: امکان خدمات مشاوره الکترونیکی نیز برای دانشجویان ایجاد شده است که دانشجو می تواند در عین اینکه کاملا ناشناس باقی می ماند، مشکلاتش را با پست الکتذونیکی مطرح کند و پاسخش را نیز از طریق پست الکترونیکی دریافت کند.

وی با یادآوری انجام معاینات جسمی و تستهای بهداشت روانی بر روی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تهران گفت: افرادی که ریسک بالاتری از نظر مسائل بهداشت روانی دارند شناسایی و به مرکز مشاوره دعوت می شوند تا خدمات به آنها ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه دانشگاه تهران میزان توجه شوراها و کمیسیونهای تصمیم گیر دانشگاه تهران به نظرات و توصیه های مرکز مشاوره در خصوص دانشجویانی که مشکلات جسمی و روحی دارند را مطلوب خواند.