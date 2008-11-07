14 هزار افغانی در تهران دستگیر شدند/ اخراج 12 هزار افغانی

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پلیس در هر کجا اتباع غیر مجاز را ببیند بلافاصله آنها را دستگیر و به معاونت امور اتباع بیگانه تحویل می دهد و ضعفی اگر هست باید در جایی خارج از ناجا مورد بررسی قرار گیرد.

سرتیپ عزیزالله رجب زاده افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی هفت ماه گذشته تعداد 14 هزارو 743 نفر از اتباع افغانی را دستگیر کرده است که از این تعداد 12 هزار و141 نفر به علت حضور غیر مجاز از کشور اخراج شدند.

چندی پیش مدیر کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی از همکاری ضعیف پلیس و وزارت کشور در اخراج نیروی کار غیر مجاز خارجی از کشور انتقاد کرده و گفته بود : متاسفانه طرح اخراج اتباع خارجی که عموما مربوط به کشور افغانستان است تا کنون توسط پلیس و وزارت کشور عملی نشده است.

محمدرضا صالحی مرام درباره برنامه ریزی قبلی برای اخراج نیروی کار خارجی از ابتدای مهر ماه سال جاری گفت: اخراج نیروی کار غیرمجاز خارجی بر عهده ما نیست و وزارت کشور به همراه پلیس باید این وظیفه را انجام دهند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با رد اظهار مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: پلیس تهران بزرگ برابر آمار اعلام شده اقدام به دستگیری اتباع غیرمجاز افغانی می کند و گفته معاون وزیر کار مبنی بر همکاری ضعیف نیروی انتظامی در جمع آوری این افراد غیر قابل قبول است.

سرتیپ رجب زاده درباره روند اخراج اتباع غیر مجاز افغانی گفت: پلیس برابر قانون این افراد را جمع آوری می کند اما برخی مسئولان در اخراج این افراد در بعضی از زمانها کوتاهی می کنند.

بنا به گفته کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 2 میلیون نفر از اتباع خارجی غیر مجاز از افغانستان در بازار کار ایران فعال هستند.