قیمت کتاب توان خرید دانشجویان را کاهش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مینو فرشچی ، فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون ایران در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با اعلام این مطلب اظهار داشت: در جامعه امروز به خاطر مشغله های زندگی مردم زمان کافی برای مطالعه ندارند بنابراین چه خوب است که نهادها به سمت ترویج فرهنگ و استفاده از کتاب جیبی پیش بروند.

وی افزود: حمل کتابهای جیبی بسیار آسان است و این کتابها با اندازه کوچک خود فرصت مطالعه در اوقات بیکاری را برای افراد جامعه فراهم می کند.

وی با اشاره به این مطلب ادامه داد: اگر نهادهای دولتی بتوانند با در نظر گرفتن بن های خرید کتاب از دانش آموزان و دانشجویان حمایت کنند در ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار موثر خواهد بود.

این فیلمنامه نویس نقش سینما را در ترویج فرهنگ کتابخوانی پر رنگ دانست و گفت: با توجه به ایجاد رسانه های تصویری جدید نسبت به قیمت کتاب و استقبال جامعه از آنها این رسانه ها با انتخاب و استفاده موضوعات و ساخت برنامه های خود از کتابهای به نام ادبیات کلاسیک و معاصر ایران می توانند مخاطب خود را به کتابخوانی تشویق کنند.

وی برگزاری نشستهای تخصصی در زمینه ادبیات فارسی و کتابخوانی را نهادهای دولتی از جمله ارشاد بسیار مفید دانست و تصریح کرد: حضور جوانان در این نشستها می تواند در آشنایی والگو برداری آنها از استادان در زمینه کتاب بسیار موثر باشد.

شانزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 21 الی 29 آبان ماه سال جاری در تهران و سراسر کشور برگزار می شود.