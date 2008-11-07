پلیس عراق قصد ایجاد ترس و وحشت میان زائران ایرانی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اکبری در این زمینه اضافه کرد:‌ بنا به نظر کارشناسان و شاهدان نزدیک،‌ رفتار های اینچنینی نشانگر تدارک یک جنگ روانی بر علیه روابط دوستانه دو کشور دوست و برادر عراق است که از جانب نیروهای اشغالگر طرح ریزی شده است .

وی افزود: به علت تغییر مامورین مرزی عراق ، افراد جایگزین دارای تجربه و مهارت کافی نبودند در نتیجه تعداد کاروان های اعزامی از مرز زرباطیه از 40 کاروان به 20 کاروان و یا کمتر از آن تقلیل یافت.

معاون عتبات مقدسه سازمان حج و زیارت گفت:‌ رفتار پلیس عراق نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است و ظاهرا با هماهنگی قبلی و به قصد برخورد با زائران ایرانی و ایجاد ترس و وحشت بین آنان به ضرب و شتم آنها پرداخته اند .

اکبری تصریح کرد:‌ چندی پیش از سوی نیروهای مرزی رفتارهای موهنی همچون به ضرب و شتم زائران جوان که چفیه داشتند و توهین به روحانی کاروان در کربلا مشاهده شده است.