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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

سازمان حج و زیارت:

پلیس عراق قصد ایجاد ترس و وحشت میان زائران ایرانی را دارد

پلیس عراق قصد ایجاد ترس و وحشت میان زائران ایرانی را دارد

معاون عتبات مقدسه سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت: طی روز های اخیر رفتارهای مشکوک وعملیات روانی از سوی ماموران عراقی در برخورد با زائران ایرانی شدت یافته است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اکبری در این زمینه اضافه کرد:‌ بنا به نظر کارشناسان و شاهدان نزدیک،‌ رفتار های اینچنینی نشانگر تدارک یک جنگ روانی بر علیه روابط دوستانه دو کشور دوست و برادر عراق است که از جانب نیروهای اشغالگر طرح ریزی شده است .

وی افزود: به علت تغییر مامورین مرزی عراق ، افراد  جایگزین دارای تجربه و مهارت کافی نبودند در نتیجه تعداد کاروان های اعزامی از مرز زرباطیه از 40 کاروان به 20 کاروان و یا کمتر از آن تقلیل یافت.

معاون عتبات مقدسه  سازمان حج و زیارت گفت:‌ رفتار پلیس عراق نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است و ظاهرا با هماهنگی قبلی و به قصد برخورد با زائران ایرانی و ایجاد ترس و وحشت بین آنان به ضرب و شتم آنها پرداخته اند .

اکبری تصریح کرد:‌  چندی پیش از سوی نیروهای  مرزی رفتارهای موهنی همچون  به ضرب و شتم زائران جوان که چفیه داشتند و  توهین به روحانی کاروان در کربلا مشاهده شده است.
کد مطلب 778564

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