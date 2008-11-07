دانش آموز معلول اخراجی به مدرسه خود باز می گردد

مادر عطاالله مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: دقایقی پیش مسئولان آموزش و پرورش منطقه با من تماس گرفتند و اعلام کردند که اخراج فرزند معلولم توسط مدیر مدرسه غیر قانونی بوده است و عطاالله می تواند از فردا سر کلاس درس مدرسه خود حاضر شود.

روز گذشته رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان در گفتگو با خبرنگار مهر از برخورد به دور از شأن انسانی با یک معلول جسمی و حرکتی و ممنوعیت حضور وی توسط مدیر یک مدرسه در منطقه 10 تهران خبر داده بود که با انتشار این خبر از سوی خبرگزاری مهر و پیگیریهای گروه اجتماعی ما سرانجام مدیران آموزش و پرورش با بازگشت وی به مدرسه قبلی خود موافقت کردند.

در همین رابطه مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان به خبرنگار مهر گفت : پرونده سلامت این دانش آموز در انجمن موجود است و هرکسی که منکر سلامتی ذهنی این دانش آموز است می تواند آن را از نزدیک ارزیابی کند. همچنین خود کودک نیز هست و هر متخصص و روانشناسی می تواند از وی تست هوش بگیرد.

علی همت محمودنژاد با بیان اینکه این دانش آموز در طرح سنجش شرکت کرده و پزشکان و متخصصان سلامت وی را تاکید کرده اند اظهار کرد: همچنین در کارتی که سازمان بهزیستی برای این دانش آموز صادر کرده است برای وی تنها معلولیت جسمانی را عنوان کرده و هیچگونه مطلبی مبنی بر معلولیت و ناتوانی ذهنی ارائه نداده است.