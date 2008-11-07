پرسپولیس مشکلات اساسی دارد / برخی لیدرها خط می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش مصطفوی پس از تساوی 2 بر 2 تیم فوتبال پرسپولیس برابر صبای قم در پاسخ به این سوال که چرا پرسپولیس روند نزولی دارد گفت: به نظر من ما اصلا روند نزولی نداریم بلکه این تیم های دیگر هستند که روند صعودی دارند.

وی افزود: در پرسپولیس مشکلات اساسی وجود دارد که در تلاش هستیم با همکاری اعضای هیئت مدیره و کادر فنی و بازیکنان این مشکلات را به حداقل برسانیم و روز به روز بهتر شویم.

مصطفوی به تشریح فنی دلایل ناکامی پرسپولیس اشاره کرد و گفت: ما مثل دیدارهای گذشته به راحتی گل می خوریم و به سختی گل می زنیم. در بازی با صبا هم دیدید که ما خیلی سخت گل زدیم اما گلهایی خوردیم که واقع آسان بدست آمد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس حضور لوکابوناچیچ به جای افشین قطبی را یک شایعه خواند و تصریح کرد: متاسفانه جریاناتی در کار است که علیه پرسپولیس جو سازیهای رسانه ای می شود. فقط کافیست که یک سایت یا خبرگزاری خبری را بزند و بعد تمام روزنامه ها آن خبر را چاپ کنند.

وی افزود: تا زمانی که من هستم افشین قطبی در پرسپولیس خواهد بود و ما هر دو با هم کار می کنیم و هیچ مشکلی هم نداریم.

مصطفوی در مورد شعارهای هواداران علیه خودش و حمایت از حبیب کاشانی گفت: آقای کاشانی استاد بنده هستند و فصل گذشته برای این تیم زحمات زیادی را متحمل شدند اما بنده می دانم که این شعارها از کجا نشات می گیرد. برخی از این لیدرها با اهدافی خاص این شعارها را سر می دهند که فعلا نمی خواهم به مسائل پشت پرده اشاره کنم. اما مطمئن باشید اگر لازم باشد همه این حقایق را افشا خواهم کرد.

مدیرعامل پرسپولیس از صحبت با دی کارمو خبر داد و گفت: در مورد این بازیکن به افشین قطبی صحبت کردم و امیدوارم در آینده بهتر شود.

وی با بیان اینکه تیمش خیلی از صدر جدول فاصله ندارد گفت: ما 22 امتیازی هستیم و خیلی از صدر جدول فاصله نداریم. امیدواریم که در دیدارهای آینده بتوانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.