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۱۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۴

گردهمایی خیرین بیمارستان شفا برگزار شد

گردهمایی خیرین بیمارستان شفا برگزار شد

گردهمایی خیرین بیمارستان شفا یحیایان صبح امروز در این بیمارستان برگزار شد.

سرور اعظم یزدانی عضو هیئت امنای بیمارستان شفا یحیان در مراسم گردهمایی خیرین این بیمارستان که صبح امروز برگزار شد  گفت: مجمع خیرین حدود 5 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و طی این مدت با کمکهای خیرین بخشهایی مانند درمانگاه، فیزیو تراپی، نمازخانه و...  به این بیمارستان افزوده شده است.

وی ادامه داد: تختهای بیمارستان شفا یحیایان از 40 تخت اشغال در زمان آغاز کمکهای خیرین به 140 تخت رسیده است.

عضو هیئت امنای بیمارستان شفا یحیایان تاکید کرد: در حال حاضر نیز 40 درصد از کار اتاقهای عمل این بیمارستان به اتمام رسیده و کار به پایان می رسد.

یزدانی دررابطه با این گردهمایی نیز گفت: این گردهمایی سالی یک بار با حضور خیرین، نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه برگزار می شود.

کد مطلب 778568

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