گردهمایی خیرین بیمارستان شفا برگزار شد

سرور اعظم یزدانی عضو هیئت امنای بیمارستان شفا یحیان در مراسم گردهمایی خیرین این بیمارستان که صبح امروز برگزار شد گفت: مجمع خیرین حدود 5 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و طی این مدت با کمکهای خیرین بخشهایی مانند درمانگاه، فیزیو تراپی، نمازخانه و... به این بیمارستان افزوده شده است.

وی ادامه داد: تختهای بیمارستان شفا یحیایان از 40 تخت اشغال در زمان آغاز کمکهای خیرین به 140 تخت رسیده است.

عضو هیئت امنای بیمارستان شفا یحیایان تاکید کرد: در حال حاضر نیز 40 درصد از کار اتاقهای عمل این بیمارستان به اتمام رسیده و کار به پایان می رسد.

یزدانی دررابطه با این گردهمایی نیز گفت: این گردهمایی سالی یک بار با حضور خیرین، نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه برگزار می شود.